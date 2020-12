Monumental bronca de Carlota Corredera a Antonio Montero por sus dudas sobre la violencia de género: "Me desespera"

La presentadora Carlota Corredera estalló este jueves contra el tertuliano Antonio Montero en Sálvame después de que este cuestionara la definición de violencia de género durante la sección Con M de mujer.

El enfrentamiento comenzó cuando la periodista Geles Hornedo se encontraba explicando que la violencia de género no solo se da a través de la violencia física del hombre sobre la mujer, ya que el humor sexista, la anulación o el control de la pareja son otros comportamientos que entran dentro de esta categoría.

Montero se mostró disconforme con las explicaciones de Hornedo. "¿Si es la mujer la que controla a su pareja es violencia de género?", preguntó, provocando el enfado de la conductora de Sálvame, pues no es la primera vez que se enfrentaba al periodista por este tema:"¡Ay de verdad, Antonio, es que me niego!".

Carlota Corredera regaña a Montero por sus dudas sobre lo que es violencia de género: “Me desespera” https://t.co/5FB55xD1yj — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 3, 2020

"Me desespera que llevemos un año con Con M de mujer y que parezca que algunos de los compañeros predicamos en el desierto", apuntó Corredera, a lo que añadió: "La violencia de género no tiene víctimas mortales hombres. Cuando una mujer controla a su pareja, esa pareja no acaba muerta. ¿O no lo conseguimos entender?".

En este sentido, la comunicadora se quejó de que opiniones como las de Montero no hacen ningún favor a la lucha contra la violencia machista. Una opinión que María Patiño apoyó, lamentando que todavía existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de opinar sobre feminismo.