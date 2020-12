Ábalos sobre el chat de militares de retirados: "No han entendido de qué va esto de la democracia"

Ábalos -que ha hecho estas declaraciones en la clausura del Foro 'Movilidad Sostenible y Agenda Urbana para el futuro de Alicante', organizado por el diario Información- ha condenado que "a estas alturas, no se haya entendido de qué va esto de la democracia". "Tengo 61 años, he nacido en dictadura pero me he formado en democracia, y a estos militares les habrá pasado lo mismo porque pueden tener diez años más que yo. Me deja perturbado que no se haya entendido de qué va defender la vida por la patria", ha indicado el ministro.

En la misma línea, ha sostenido que "no hay defensa de la vida por la patria al margen de la constitución" porque "esto no es el siglo XIX". "¿Qué nivel de involución tenemos? ¿Se puede ser patriota y no constitucionalista? porque parece que no sabemos qué es una constitución", ha expresado Ábalos.

La conversación de WhatsApp, desvelada por Infolibre, pertenece a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, e incluye mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de "pronunciamientos" y de su deseo de "muerte" de los miembros del Gobierno.

"TERRORÍFICO"

Al respecto, el ministro ha recalcado que la Constitución representa "los valores de la patria" y que, "al margen de eso, está lo terrorífico". "Hablar de eliminar a ciudadanos resulta terrorífico, que la forma de imponer una opinión o un criterio pase por la eliminación física de los ciudadanos es tremendo", ha sostenido el ministro.

Asimismo, ha resaltado que resulta "decepcionante" que alguien invoque el sentido de la patria "sin ciudadanos", o al menos, "con la mitad de los ciudadanos". "Es tremendo y lo que te deja es decepción", ha reconocido.

Igualmente, el ministro ha criticado que el grupo de militares "comprometa al Rey" con "la historia que tiene este país" respecto a las relaciones entre el constitucionalismo y la monarquía. "También he de decir que no entiendo que la oposición no tenga opinión sobre el tema, eso me preocupa mucho", ha añadido.

"Todos tenemos que tener claro cuál es el límite, no vale la contemporización", ha aseverado Ábalos, quien ha añadido que "si es posible esas expresiones en esos ámbitos es porque también se está generando una opinión pública en esa dirección de frivolizar todas estas cuestiones".

En definitiva, ha expresado que "este país ha sufrido mucho" porque España "tiene mucha experiencia sobre ello como para hacer un chistecito o un comentario inoportuno". Lo ocurrido ha resultado "muy decepcionante" y ha expresado su confianza en que el país cuenta con unas Fuerzas Armadas "constitucionales, leales y profesionales".