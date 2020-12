Sánchez reivindica la mayoría de los PGE y dice que lo "inexplicable" es que no los apoyaran todos los grupos

20M EP

NOTICIA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes la mayoría de 188 diputados de once formaciones distintas que apoyaron este jueves la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 -que ahora pasan al Senado-, y ha apostillado que lo inexplicable no es eso sino que haya habido formaciones que no hayan respaldado unas cuentas que son, a su juicio, "necesarias como el aire que respiramos".