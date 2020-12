La eficacia de las mascarillas PVC transparentes que promocionan los 'influencers'

Mónica Naranjo, Amor Romeira o Rosa Benito han compartido diferentes imágenes a través de la red social Instagram donde se puede ver a las famosas posando con mascarillas transparentes, que están elaboradas con PVC o policarbonato.

Aunque estas mascarillas tienen un diseño más estético y parecen apropiadas para lucir en eventos, tal y como muestran las famosas en sus perfiles, lo cierto es que pueden no ser del todo eficaces a la hora de proteger contra la Covid-19, según el Consejo General de Enfermería (CGE).

Algunas de las empresas que se dedican a la venta de este tipo de mascarillas, afirman que, además de tener estilo, protegen de virus y bacterias de forma fácil. Además, muchas de ellas tienen certificado europeo, como la Certificación Europea 93/42 CE o la certificación en relación a los Equipos de Protección Individual (EPI), lo cual no quiere decir que sean un protector respiratorio, según el CGE.

Bien es cierto que estas mascarillas cubren boca, nariz y barbilla y, algunos fabricantes, indican que están elaboradas siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, según la guía publicada por este organismo, atendiendo al apartado donde se especifica que hay algunas mascarillas que no tienen especificación.

Si no tienen especificación, no se conoce la capacidad filtrante o la efectividad a la hora de evitar el contagio de Covid-19 u otros virus, ya que no se ha realizado con ellas ningún ensayo o verificación.

Por ello, se recomienda siempre mirar el etiquetado, donde debe figurar una certificación que acredite el producto como mascarillas de protección respiratoria y no como Equipo de Protección Individual.

Para que sean aptas y tengan eficacia para combatir el coronavirus, las mascarillas deben cubrir nariz, boca y mentón. También tienen que tener homologación, es decir, que aparezca en el etiquetado la especificación UNE 0065 o la normativa europea CWA 17553.

Por tanto, estas mascarillas transparentes, aunque permiten ver la expresión de la cara o leer los labios en caso necesario, ni filtran ni protegen de los aerosoles que propagan el coronavirus por el aire.