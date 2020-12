Omar Suárez, reportero de 'Sálvame', genera debate al aparecer con una mascarilla transparente: "No sirve"

Omar Suárez, habitual reportero de Sálvame, se dejó ver este jueves en el programa informando con una mascarilla transparente, cuyo fin es facilitar la comunicación con las personas con discapacidad auditiva, pues permite que se puedan leer los labios. Asimismo, su decisión fue tan aplaudida como criticada.

Carlota Corredera felicitó al periodista: "No quiero que pase desapercibido que, Omar, seguro que las personas sordas han podido leerte los labios gracias a la mascarilla que llevas, que sé que es importante para ti". Por su parte, los tertulianos Kiko Hernández y Belén Esteban también halagaron al reportero.

Sin embargo, los comentarios en el plató no correspondieron con los que algunos espectadores compartieron en sus redes sociales, ya que criticaron que la mascarilla de Suárez no estaba homologada y que, por ello, este podía poner en peligro la seguridad de los viandantes.

¿Está homologada la mascarilla, @Omar_Su? Ha sido aplaudida por los colaboradores de @salvameoficial por tener en cuenta a las personas con discapacidad auditiva, pero de no estar homologada, lanzaríamos un mensaje contrario para proteger del #COVID19.#Salvamediario@CoronaVid19pic.twitter.com/y6cwBh9Qer — Daniel Blanco Varo (@DBlancoVaro) December 2, 2020

"¿Está homologada la mascarilla? Ha sido aplaudida por los colaboradores de Sálvame por tener en cuenta a las personas con discapacidad auditiva, pero de no estar homologada, lanzaríamos un mensaje contrario para proteger del Covid", escribió un tuitero.

A este usuario se sumaron otras personas con mensajes como "el gesto me parece muy bonito, pero teniendo en cuenta que no sirven de apenas nada, mejor ponerse donde no pase absolutamente nadie y usarla ahí" o "esto no es una mascarilla, ni protege a los demás, ni le protege a usted, ni está homologada, y puede entrar el virus porque no tapa nada".

La "mascarilla" de Omar, el gesto por las personas sordomudas me parece muy bonito. Pero teniendo en cuenta que no sirven de apenas nada, mejor ponerse donde no pase absolutamente nadie y usarla ahí,No en la puerta de una comisaría. Y luego volver a la normal, claro#yoveosalvame — Xavilife (@xavilife) December 2, 2020

Suárez ya compartió su decepción el pasado mes de abril a través de la misma red social ya que, como hijo de padres con discapacidad auditiva, sentía que estos iban a estar discriminados. "Como siempre las minorías son los que más pierden. Como hijo de sordos, ¿me explican cómo van a comunicarse con oyentes ahora?, ¿cómo pueden leer los labios si las mascarillas no son transparentes?", escribió.

Como siempre las minorías son los que más pierden. Como hijo de sordos, ¿me explican cómo van a comunicarse con oyentes ahora?, ¿cómo pueden leer los labios si las mascarillas no son transparentes?@IgualdadGob@DSocialesGob@M_Presidencia — Omar Suárez (@Omar_Su) April 13, 2020

Hacia la homologación de las mascarillas inclusivas

El pasado 8 de septiembre, se presentaron frente al Ministerio de Sanidad más de 80.000 firmas de manos de Marcos Lechet, una persona con discapacidad auditiva total, para pedir la homologación de las mascarillas transparentes.

Lechet, quien impulsó la recogida de firmas a través de Change.org, explicaba en la plataforma que "existen mascarillas inclusivas que son igual de efectivas que las comunes. Simplemente tienen incorporada una ventana transparente que nos permite leer los labios".

"Hay mascarillas que dicen que están homologadas, pero se descubre que lo que está homologado es la tela, pero no el plástico. El plástico, por ejemplo, se empaña, y al final el resultado es el mismo, porque no logras poder ver a través del vaho", aclaró a 20minutos.