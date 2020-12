Dulce María, excantante de RBD, ya ha dado a luz a su hija María Paula: "Todo ha valido la pena"

Esta era la razón por la que Dulce María no podía estar en el reencuentro del grupo RBD (que en su totalidad estaba formado, amén de ella misma, por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni y que tenía éxitos como Sálvame, Solo quédate en silencio u Otro día que va), la banda de música mexicana que provenía de la serie Rebelde -no confundir con Rebelde Way-, pero posiblemente sea el mejor motivo para ello.

La cantante y actriz, que este próximo domingo 6 de diciembre cumplirá 35 años, ha dado a luz a su primogénita, a la que tanto ella como su esposo, Paco Álvarez, al que conoció grabando uno de sus videoclips, han decidido ponerle de nombre María Paula, tal y como ha revelado a través de una larga y sentida publicación en su Instagram.

Sus casi ocho millones de seguidores han sido testigos de una íntima fotografía en la que tanto ella como su marido agarran por primera ves y parece ser que desde la propia cama del hospital la mano dela recién nacida, algo que por ahora ha derretido el corazón de sus fans a tenor de los algo más de 780.000 likes que acumula.

"No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero, gracias infinitas, gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios: la expresión de nuestro amor inmenso", comenzaba su mensaje la artista.

"Una experiencia transformadora; tu vida se divide en un antes y un después; no sabes cuánto puedes aguantar pero por amor te haces más fuerte... Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos, pequeña guerrerita", le pone como apelativo cariñoso su madre, que acaba de lanzar un nuevo single, titulado Lo Que Ves No Es lo que Soy, que forma parte de su próximo álbum, Origen.

"Gracias Paco por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida. María Paula, te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti, mi estrella hermosa", resume finalmente.