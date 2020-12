La reforma integral deixa nua la seu del TSJ

Primer va ser Real Casa de la Duana, després fàbrica de tabacs i, finalment, Palau de Justícia. Des que Carles III, àlies El Polític, va manar a l'arquitecte Felipe Rubio alçar entre 1758 i 1802 el grandiós edifici que hui acull el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha plogut. I hui, 218 anys després que l'edifici fóra alçat, els arqueòlegs del nostre segle el tornen a deixar al nu, explorant les seues arrels, el seu esquelet primigeni, perquè, després, mantenint la seua essència, siga convertit en un palau més pràctic i eficient.

L'edifici ocupa una gran illa rectangular al costat de la plaça Porta de la Mar. Allí, en l'època de Carles III, es trobava una de les portes de la muralla medieval que envoltava la ciutat. Els productes que arribaven des del Mediterrani passaven per aquest edifici, que feia les labors de duana. Des de llavors fins als nostres dies, l'immoble ha anat patint canvis puntuals. El que es vol ara és eliminar alguns d'eixos elements afegits que són impropis i no tenen valor històric ni arquitectònic, ni tampoc funció actual.

Des de fa un any es va començar a estudiar l'estructura de l'edifici. Ara, amb els sondatges arqueològics, es podrà aprofundir encara més en l'estat de l'immoble. Aquestes labors també serviran perquè, quan es comencen a executar les obres, no hi haja retards o una altra sèrie de problemes, una cosa que sol ocórrer quan es fica mà a edificis històrics.

En aquest cas, a més, se suma el factor que el Palau està declarat Bé d'Interés Cultural (BIC), la qual cosa suposa que gaudeix d'un major nivell de protecció que la resta dels edificis i, per tant, que qualsevol intervenció que es faça en ell haurà de ser especialment acurada.

Imatge de la visita de la consellera de Justícia al TSJCV GVA

“Quant millor es conega l'edifici, més evitarem problemes posteriors que suposen una paralització de les obres”, va resumir la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que ahir va visitar el palau en companyia dels arquitectes que el renovaran. Si es compleixen els terminis previstos, els tastos finalitzaran al gener i, a partir d'eixe moment, els arquitectes tardaran dos mesos a acabar el projecte d'execució.

Llavors, ja al març, els tècnics de la Subdirecció d'Infraestructures revisaran el projecte i s'iniciarà el procés per a traure a concurs públic l'execució d'obra. Els diners que s'invertirà a remodelar-lo no passa desapercebut: 24.300.000 €. A deixar-lo com a nou es tardarà, almenys, quatre anys.

Quines modificacions patirà el Palau de Justícia?

A nivell general, es duran a terme diverses intervencions. Entre elles, es consolidarà l'estructura de tot l'edifici, es millorarà el seu aïllament (en façanes, cobertes, fusteries i soleres), es renovarà per complet la instal·lació elèctrica i lluminària, el sistema de detecció i protecció contra incendis, el de climatització i ventilació i el de sanejament i distribució d'aigua. També es recuperarà el sistema de cobertes original de l'edifici, així com el dels patis interiors per a millorar la il·luminació i ventilació de l'immoble.

D'altra banda, es tornaran a posar en valor els seus espais patrimonials més importants: els patis interiors, les escales, les voltes, la Cambra, els salons i els elements ornamentals. Igualment, desapareixerà l'habitatge destinat a la Presidència que porta ja molts anys sense utilitzar-se. “Eren espais, des d'un punt de vista arquitectònic, que mancaven d'interés i que estaven molt afectats per la humitat”, va explicar ahir un dels arquitectes. Es tracta de 11.000 m² (dels quals 9.000 són útils) que s'incorporaran a l'àmbit funcional de la seu, va afegir Bravo.

Un altre dels objectius que es persegueix amb aquestes obres és que el palau no consumisca tanta energia. Per això, a més de millorar el seu aïllament, incorporaran un sistema d'energia geotèrmica. En què consisteix? És una font d'energia renovable que capta la calor del subsòl. Suposa un estalvi d'un 80% del que suposarien les plaques fotovoltaiques.

La reina del Palau: l'obra de Vergara

El mateix rei que va manar alçar l'edifici, Carles III, està representat en la portada central del mur. Un conjunt escultòric de l'artista valencià Ignacio Vergara mostra al monarca entre dues virtuts que representen la justícia i la prudència.