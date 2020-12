La borrasca Dora portarà aquest divendres vents de fins a 80 km/h, un temporal marítim i un descens de les temperatures

Així, hi ha risc nivell groc en el litoral sud de la província de Castelló per fenòmens costaners, en la província de València en l'interior sud per forts vents i en el litoral per fenòmens costaners, mentre que en la d'Alacant en l'interior per vents i en el litoral nord per fenòmens costaners.

D'aquesta manera, aquesta jornada es preveuen intervals nuvolosos amb precipitacions, en general febles en l'interior de les províncies de València i Castelló al matí, i més probables en la mitat sud a la vesprada. Per la seua banda, les cota de neu se situa entorn de 800-600 metres en l'interior nord de Castelló al matí.

Les temperatures mínimes aniran en ascens a València i Alacant i es mantindran sense canvis a Castelló mentre que les màximes baixaran en l'interior i pujaran en el litoral d'Alacant.

D'aquesta manera, el termòmetre osiclará entre els 8º i els 17 a Alacant, els 8º i els 13º a València i els 5º i els 15º a Castelló. Així mateix, hi haurà gelades febles en punts de l'interior.