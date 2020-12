Eva González: "Por Nochebuena tengo mucha penita, pero si lo hacemos todos bien, será sólo este año"

El concurso musical de La Voz, en Antena 3, llega esta noche a su gran final (Antena 3, 22.00 h), en una gala que promete ser un "concierto en directo con los mejores artistas", en palabras de la presentadora del formato, Eva González.

Curricé, Paula Espinosa, Johanna Polvillo y Kelly lucharán en La Voz por ser elegidos ganadores, apoyados por los coach, Laura Pausini, Antonio Orozco, Alejandro Sanz y Pablo López. Todos ellos actuarán, junto a otros artistas como Aitana, Mala Rodríguez, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, India Martínez, Beret, Bebe y KLPSO... Eva González nos habla sobre esta final, sobre la televisión y sobre su carrera.

¿Qué ha hecho de especial a esta edición de La Voz? Es especial porque todo lo que está pasando este año, por desgracia, es especial. Pero también es especial en el buen sentido, por lo menos para mí, que he vivido momentos y sentimientos que no voy a olvidar nunca.

¿Nos cuenta uno? Cuando volvimos a grabar el primer día después del confinamiento, con todos los sentimientos a flor de piel, con más ilusiones y más ganas que nunca. Después de tres meses sin grabar volver y ver encendido el plató se encendieron también todas las emociones.

Reenconrtarse siempre es bueno, ¿no? Y lo más importante fue que estábamos todos y estábamos sanos, no sólo los que salimos en cámara, si no los que realmente hacen La Voz que son los que están detrás y que son un gran equipo.

Hemos visto una edición de llorar mucho… ¿Es importante no perder la capacidad de emocionarse para hacer tele? Es que no sabría contestar… Yo me pongo delante de la cámara y soy yo, Eva. Y cuando me emociono, río o me enfado pasa sin más. No se trata de no perder la capacidad de emocionarse, se trata de no perder la capacidad de ser tú mismo. Si eres una persona emotiva, te emocionarás, si eres llorona, llorarás, si eres risueña, reirás y si eres malaje, malaje tendrás.

Hay quien piensa que la tele es todo mentira… Y lo entiendo, porque estamos acostumbrados a ver un tipo de televisión donde hay mucha mentira, pero te puedo asegurar que en Antena 3 lo que hacemos es todo verdad.

¿No tienen indicaciones? La única persona que lleva pinganillo soy yo y porque me tienen que ir diciendo los tiempos, por no perdernos. Hay un guión, evidentemente, pero no tengo teleprompter, ni tarjetas, nada. Es un programa que está muy vivo y van pasando cosas a las que te tienes que ir adaptando. Como presentadora eso me deja mucha libertad para conducir el programa como yo quiero.

Los coach lo viven mucho… Ellos no llevan pinganillo y se agobian muchísimo cuando se les escapa una voz, o alguien lo hace mal o se equivocan. Eso lo vivo con ellos en directo y te ponen la voz de gallina por lo involucrados que están.

¿Cuáles son los grandes hitos de la final de La Voz? Toda la final es hito, tras hito, tras hito, no hay descanso, es alucinante. Es un concierto en directo con los mejores artistas, nacionales e internacionales, tenemos el mejor plantel. Y hay canciones a dúo, con momentos súper emotivos, como el homenaje que le hacemos a Pau Donés. Es como una entrada al mejor concierto de mi vida. Me gustaría que el espectador lo viviera igual.

¿Cómo definiría lo que hacen en La Voz? Nosotros hacemos música para toda España, para que llegue al corazón de las personas, que es como nosotros lo hacemos, con corazón.

Que el público decida al ganador, ¿es la mejor manera de hacerlo? Después del camino recorrido en el que los coaches tienen el poder absoluto, donde deciden a quién ponen en el escenario, creo que es lo más justo que decida el público, que es quien al final compra los discos, decide lo que le gusta escuchar y el que pone la tele.

Y no sólo deciden sobre los concursantes, ¿no? El público es el que decide si sigues o no sigues siempre…

Ya ha pasado por muchas finales de grandes programas, ¿qué es lo primero que hace cuando el programa se acaba? Ilusionarme para que empiece otro. El programa termina y ves que ha quedado bien y te ilusionas por la próxima temporada.

Trabaja rodeada de superestrellas, ¿le intimida? Me siento chiquitita al lado de ellos. A veces hasta me abruma, de repente pienso ¿pero qué hago aquí hablando con Alejandro Sanz? Me choca. A veces tomo perspectiva.

¿Siente el fenómeno fan, se hace fotos con ellos? No me las hago porque me da mucha vergüenza pedirlas, no porque no quiera tenerla (risas). Mira Alejandro Sanz, que yo tenía posters a tamaño real, que daban con la SuperPop, colgados en la puerta de mi habitación. A veces me paro a pensarlo y digo ¡madre mía! O con Laura Pausini, he escuchado ‘Marco se ha marchado’ mil veces, no sé cuántas veces la habré gritado… he pagado entradas para ver en concierto a Pablo López y Antonio Orozco y ahora trabajar con ellos para mi es un honor…

Cuando echó aquella solicitud para el concurso de Miss… ¿pensó alguna vez que llegaría a vivir todo esto? ¡Qué dices! Si eso fueron una serie de casualidades que fueron pasando. Estoy muy agradecida al concurso porque sin él no habría dado el paso de estar en televisión. Yo era modelo para sacarme unas perrillas y comprarme ropa y para mis gastillos de juventud, para no tener que pedirle dinero a mis padres mientras estudiaba.

¿No pensaba en dedicarse a esto? Para mí no era para nada un plan de futuro y a raíz del concurso se me abrieron muchas puertas y empecé a hacer castings de televisión.

¿Cuál fue el primero que hizo? No se me olvidará nunca. Fue en Globomedia, para el programa UHF y me cogieron y a partir de ahí probé en la tele. Y me gustó el buen rollo, el equipo, lo que se hacía… y tuve la oportunidad de seguir trabajando y estoy agradecidísima.

¿Eso lo atribuye al destino, a su trabajo, a las dos cosas? Cuando llegue la suerte que me pille preparada, ¿no?

¿Qué va a hacer con las cenas de navidad? En Nochevieja no lo sé, ni idea. Por Nochebuena tengo mucha penita, porque nos juntamos todas mis tías, mis primas… buah, somos un montón de gente, es el día más especial de todo el año, hacemos el amigo invisible, nos reímos… pero este año no puede ser. Lo pasaremos mi hermana, mi madre, mi cuñado, Caye y yo y ya está. Será así, con mucho cuidado y mucha precaución.

No queda más remedio... Este virus si no es entre todos no podemos con él, hay que poner todos de nuestra parte esta navidad, por mucho que nos duela. Si todos lo hacemos bien, será solo este año. Vamos a hacerlo bien para que podamos celebrar la navidad el año que viene y que no falte nadie.