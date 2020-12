Broncano advierte a Guiomar Puerta: "A los cómicos no nos gusta que los actores os metáis a hacer monólogos"

Guiomar Puerta fue la encargada de despedir la semana de La Resistencia, donde acudió para comentar el estreno de su nueva película, El verano que vivimos, que se estrena este viernes 4 de diciembre en cines.

Broncano quiso repasar los trabajos de la actriz y destacó que en su documentación ponía que "aparte del filme, he visto que estás haciendo una especie de monólogo cómico".

Puerta, con cara de sorpresa, le contestó entre risas: "No, debe haber otra Guiomar". Pero el presentador señaló que "los cómicos nos alegramos de que no lo hagáis porque no nos gusta que los actores y actrices os metáis a hacer monólogos".

Guiomar Puerta, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

La actriz le explicó que lo que hacía en la obra "no era un monólogo, éramos dos actrices haciendo tragicomedia distópica". Pero Broncano insistió: "En la comedia, relajaos con eso. Cuando vemos a un actor haciéndolo no nos gusta. Nosotros sí podemos actuar".

Entonces, la invitada le respondió que "eso mismo nos pasa cuando vemos a un cómico actuar en una película", pero este jueves Broncano tenía respuestas para todo: "Pues poneos las pilas... espabilad un poco".

"Estaría bien una pelea entre cómicos y actores, a ver quién gana porque creo que hay más actores y actrices que cómicos y cómicas", afirmó Broncano, al que sorprendió el equipo del programa poniendo un fotograma de un anuncio de Campofrío en el que el presentador compartía escena con Carmen Maura: "Me dijo que actuaba muy bien", comentó.

"Lo flipó conmigo... Pero, en nombre de los cómicos, os pido perdón a los actores", comentó Broncano para concluir.