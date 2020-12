Melania, en 'First dates': "Mi madre me pilló dándome un beso con una chica a los 13 años, pensó que era un lapsus"

Con una energía desbordante y siempre sonriendo. Así llegó Melania este jueves al restaurante de First dates, donde fue recibida por Lidia Torrent, a la que reconoció que "soy una bomba de relojería porque soy impulsiva en todos los sentidos, para bien y para mal".

"Para ambos casos, siempre digo lo que pienso, pero no soy una persona orgullosa e, igual que la cago, la arreglo. También soy sociable y simpática", aseguró la alicantina en su presentación del espacio de Cuatro.

Y añadió entre risas que "al principio puedo parecer un poco chula o prepotente, pero luego soy todo corazón". Torrent la preguntó qué era lo que iba a buscar al programa: "A una chica porque, aunque soy bisexual, pero a la hora de una relación me entiendo más con una mujer".

Y First dates seleccionó a Estefanía como su cita. Nada más entrar, Matías Roure, el barman del programa, la recibió al grito de "¡Estefanííííííííííía!", que tan famoso hizo Christofer en La isla de las tentaciones con su pareja.

Matías Roure y Melania, en 'First dates'. MEDIASET

Pero a Fany no le hizo mucha gracia la broma del argentino, que ignoró y fue directa a conocer a su cita. La camarera comentó que "estoy en un punto en que lo que quiero es conocer a alguien muy poco a poco".

Al ver a Melania, Fany comentó que "me ha dado muy buena impresión y transmite buena energía, positividad y sinceridad". La alicantina, por su parte, señaló que "a simple vista no es lo que yo esperaba, pero me ha transmitido una tranquilidad que, a día de hoy, lo hace tan poca gente, que me ha gustado".

Ambas pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor, contarse apartados de su vida y encontrar algo en común. Durante la velada comentaron la diferencia de edad entre las dos (Melania tenía 22 y Fany, 34): "La edad, en ocasiones, no se nota, porque depende de la persona", admitió la joven.

Melania recordó que "mi madre me pilló dándome mi primer beso con una chica con 13 años. Ella tenía la esperanza de que fuera un lapsus, pero no". Eso sí, la alicantina recalcó que "soy bisexual porque me enamoro de las personas".

Al final, la conexión entre ambas durante la velada se hizo patente y Fany no dudó en admitir que le gustaría tener una segunda cita con Melania "porque me ha hecho sentir bien". La alicantina, por su parte, también quiso volver a quedar con la camarera "para conocernos y que se vaya viendo lo que pasa".