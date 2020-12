Belén Esteban habla, a corazón abierto, sobre su papel como madre: "Mi hija me puso en mi sitio el día en que me casé"

La decisión de Jesulín de Ubrique y María José Campanario de alquilar Ambiciones ha sido uno de los temas que se han abordado este jueves en Sálvame, donde Belén Esteban ha compartido una breve, pero contundente opinión acerca de su hija Andrea, fruto de su polémica relación con el torero.

El programa ha emitido las duras críticas de Laly Bazán sobre la de Paracuellos, que ha preferido mantenerse callada pese a tener mucha información sobre la familia del diestro. Asimismo, sus muecas han llamado la atención de Carlota Corredera, que le ha preguntado en qué estaba pensando.

"Me pongo mala porque los otros no le dicen 'vale'. Porque ellos no saben la suerte que tienen. Porque si por mí fuera, se les caería la cara de vergüenza. Pero no lo hago, fíjate la suerte que tienen", se ha limitado a decir la madrileña, que ha sido aplaudida por la presentadora: "Tienen suerte contigo, pero especialmente con la primogénita".

Laly Bazán, tía de Jesulín, explota contra Belén Esteban: "¡La herencia, la herencia! Ya está pensando en repartirla" https://t.co/SdjSdWACSp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 3, 2020

Los colaboradores han apoyado las palabras de la conductora de Sálvame, pues coinciden en que la prudencia de Andrea es un síntoma de madurez. La joven, de 21 años, evita dar explicaciones públicamente, así como también pide que no se hable de su padre.

Los tertulianos también han recordado los comentarios que se escuchaban sobre el momento en el que su hija cumpliera la mayoría de edad, lo que "pondría a su madre en su sitio". "Y vaya si lo ha hecho, sin abrir la boca", ha valorado María Patiño.

Así, Esteban ha opinado con sinceridad acerca de su papel como madre: "Mi hija me puso en mi sitio el día que me case con Miguel, con las palabras que me dijo. Tanto a mí como a mi familia. A su yaya, sus tíos, sus tías… y a mi marido. Con eso es con lo que yo me quedo".