"Combinar intervalos de concentración con ratos de descanso aumenta el rendimiento de cara a los exámenes"

El curso 2020-2021 dista de mucho de parecerse a los anteriores. La pandemia ha cambiado en la forma y en el fondo la manera de dar y recibir las clases en un momento donde la semipresencialidad, las videollamadas o las tutorías online han ganado peso. ¿Cómo afectará esta situación al rendimiento de los estudiantes? La experta Isabel Lafuente, profesora del Grado de Maestro de Educación Primaria e Infantil de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) aporta en esta entrevista con 20minutos algunas de las claves para preparar académica pero también anímicamente los exámenes del primer trimestre más atípico que se recuerda.

En el terreno académico, ¿cuáles serían los principales consejos que le daría a los alumnos para preparar las materias estas semanas previas a los exámenes? ¿Cómo deben ser las rutinas de estudio?

Lo resumiría con cinco consejos que siempre doy a mis estudiantes, tanto del colegio como de la universidad, y que son:

La organización: Es muy importante tener un buen sistema de organización, todo el temario ordenado, que sepamos dónde está cada una de las cosas que tenemos que trabajar y estudiar. También recomiendo llevar un registro de las clases y actividades porque muchas veces vamos corriendo a última hora a hacerlo todo y no nos acordamos si ya hemos visualizado una clase que teníamos de forma telemática o una actividad. En ese registro o tabla anotaremos absolutamente todo lo que vayamos haciendo y así tendremos un control más exhaustivo.

Planificar un calendario de estudio: Estamos a las puertas de los exámenes del cuatrimestre y es necesario que se planifique en qué momento y dónde van a estudiar cada uno de los temas. Es decir, poner fecha límite a cada actividad o a cada tema que tengan que estudiar. No pensar:'‘ya iré viendo lo que voy estudiando'. No. Tenemos que dividir el temario y marcar una fecha límite que no se puede sobrepasar. De esta forma conseguiremos no procrastinar que es el mayor error que se comete normalmente a estas alturas del cuatrimestre y que los alumnos temen porque llega un momento que se dan cuenta que han perdido el tiempo y no han avanzado. Y otro consejo: empezar siempre por lo que mas nos cuesta. La propia neurociencia lo ha estudiado: hay que empezar primero por aquellas tareas que mas dificultad tienen para nosotros o que más tiempo nos van a llevar porque es cuando más energía tenemos.

Priorizar la información: Llegamos al final del cuatrimestre con un montón de temario y apuntes, mucho contenido que no sabemos priorizar bien. Yo siempre les digo a mis alumnos que tienen que sintetizar, quedarse con las ideas principales pero a su manera. Para esto recomiendo hacer flashcards, unas tarjetitas donde se puede resumir la información de una forma muy visible y que las pueden utilizar en cualquier momento para repasar en el metro o en el autobús, después de la siesta...

Hacer mapas mentales: Son un tipo de esquemas. Del centro, que es como un sol, salen rayos y de cada rayo salen las ideas claves del temario. Esto es algo muy importante porque la memoria trabaja por imágenes muchas veces y por posición en el papel, algo que nos ayudará a recordar el día de examen cada uno de los apartados principales.

El ‘librito de socorro’: Es una herramienta que se utiliza para los días de repaso. Los últimos días antes de un examen dejamos el gran temario apartado y pasamos a nuestro ‘libro de socorro’ que es como un dosier donde tenemos resumido de la forma más mínima posible todo el contenido y únicamente anotamos, a modo de índice, los apartados claves y aquellas palabras claves que no podemos olvidar como autores, fechas... Este libro nos puede acompañar a cualquier sitio donde vayamos porque cualquier momento puede ser bueno para repasar.

Las condiciones ambientales imagino deben ser muy concretas. ¿Cómo debemos preparar nuestra zona de estudio?

Lo primero sería comunicar a los miembros de nuestra familia que necesitamos intimidad para poder estudiar bien porque muchas veces no son conscientes de que están haciendo ruido o pasan constantemente por el medio y nos despistan. Y si estamos acostumbrados a estudiar en una biblioteca debemos crear nuestra propia biblioteca en casa. Utilizar un rincón pequeño, con luz natural, donde la temperatura sea idónea, donde no nos dé el sol directamente... Debe ser un lugar donde únicamente nos sentemos para trabajar y estudiar. Nuestro cerebro al sentarse ahí verá que su función es la que es: ni comer ni jugar.

En el terreno anímico, ¿qué ejercicios se pueden practicar para mantener la energía, el optimismo y la mentalidad positiva?

Yo recomiendo utilizar el método Pomodoro, que combina pequeños intervalos de concentración y de focalización al cien por cien y pequeños ratos de descanso. Por ejemplo 25 minutos de estudio intenso y cinco minutos de descanso o 50 minutos de estudio y 10 de descanso. Cada persona lo puede acomodar a su estilo de estudio o conforme vayan aumentando las horas de estudio pueden ir ampliando el tiempo de cada comodoro.

Y es muy importante la dieta. No digerir alimentos que sean costosos porque no nos van a ayudar en la memorización ni utilizar alimentos estimulantes. Podemos creer que el café nos ayuda a estar despiertos pero aunque es un carburante para el momento a largo plazo, de cara al día del examen, nos puede perjudicar. Por eso lo mejor es hacer descansos activos y esos cinco minutos movernos, subir escaleras, hacer sentadillas, hacer cualquier cosa que sea movimiento y ayude a relajarse a nuestro cerebro. Y dormir un mínimo de siete horas y descansar bien: cero pantallas mínimo una hora y media antes de irnos a la cama, intentar leer un poco para que el cerebro se relaje. Porque el descanso ayudará a nuestra memoria a asimilar los conceptos y que pasen a la memoria a largo plazo.

A aquellos estudiantes a los que les puede superar la situación o que tienen una visión derrotista de que quizás no sirva para nada estudiar ni aprobar los exámenes con la situación actual, ¿qué consejos les daría?

A mí me gusta mucho estudiar empresas, ver cómo han ido evolucionando y es muy llamativo ver que en las mayores crisis, las empresas que se saben reajustar y reaccionar rápido son las que triunfan. Las que permanecen estables y no quieren modificar ni generar cambios son las que acaban cerrando. Siempre les digo a mis alumnos que todo lo que están haciendo ahora va a llegar algún día en que les va a ser útil. No hace falta que les sea útil para lo que están estudiando o para un trabajo concreto puede ser para cualquier cosa. Creo en los puntos interconectados de los que hablaba Steve Jobs, que decía que cualquier conocimiento se puede unir a otro conocimiento y generar algo mayor. Lo que tienen que hacer es intentar impregnarse de la mayor cantidad de conocimientos de diferentes ámbitos, seguir luchando, tener una buena formación y una buena base y el día de mañana quizá los puedan mezclar todos y conseguir algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Así que nada de ser negativos porque esto no está decidido y lo bueno es que nos vayamos renovando y ajustando a los cambios. La pandemia nos lo ha enseñado: nada es estable y todo cambia y puede cambiar de un momento a otro. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo pero nos tiene que pillar con una buena base.

¿Qué se debe y que no se debe hacer el día antes del examen?

Que no se debe hacer: tomar muchísima cafeína y estar todo el día sentado intentando estudiar. Llegaremos al examen cansados, nuestro cerebro estará un poco asfixiado y nos puede jugar una mala pasada como quedarnos en blanco o quedarnos dormirdos. Lo ideal sería coger el ‘libro de socorro’, repasar e irse luego a dar un paseo o estar con alguna persona con la que nos divirtamos para desconectar un poco. Y luego volver a repasar un poquito pero que no sea un día de mucho estudio.

¿Qué recomendaría para el propio día del examen? ¿Cómo ir lo mas tranquilo posible?

Ese día ya está puesta toda la carne en el asador. Todo lo que se podía hacer ya lo hemos hecho y lo que queda es demostrar nuestra valía e intentar dar el cien por cien. Un buen recurso podría ser darse un pequeño capricho cuando acabe el examen: que puede ser desde comprarnos una palmera de chocolate que nos encanta o ir a ver a una persona que hace tiempo que no vemos. Ese premio que vamos a tener al acabar el examen nos va a ayudar también a estar más motivados y a dar lo mejor de nosotros.