La Policía controlará el aforo en el eje Duque-Puerta de Jerez desde este puente para evitar aglomeraciones

Arranca este viernes en Andalucía el puente de la Inmaculada, que se prolongará hasta el próximo martes con el lunes como día festivo, unas mini vacaciones en las que los ciudadanos no podrán viajar debido al cierre perimetral de la comunidad y de todos sus municipios, restricciones que, por el momento, se mantendrán en vigor hasta el próximo día 10. Esta circunstancia, motivada por el coronavirus, unida al ambiente prenavideño, ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Sevilla que, tras lo vivido en otras ciudades el pasado fin de semana, como Málaga y Madrid, quiere evitar a toda costa las aglomeraciones en sus calles más céntricas y comerciales.

Por este motivo, el alcalde, Juan Espadas, anunció este jueves que la Policía Local va a desplegar a partir de este puente un plan especial, con medios humanos y tecnológicos, para controlar los aforamientos en el eje comprendido entre la plaza del Duque y la Puerta de Jerez, incluyendo zonas especialmente transitadas como las calles Sierpes y Tetuán, la plaza del Salvador y la avenida de la Constitución.

En todos estos puntos se instalarán "controles de acceso para que exista fluidez", de forma que los agentes podrán cerrar el paso a los peatones cuando en una calle se supere un determinado número de personas, para abrirla un rato después cuando la zona en cuestión se haya despejado.

La medida, que ya se lleva a cabo en otras ciudades, "no es fácil", admitió Espadas. Aunque, no obstante, destacó que "en Sevilla tenemos la ventaja, respecto al resto del mundo, que no hay nadie como nosotros para gestionar una bulla y saber mover personas", ya que "la Semana Santa es un ejercicio que no todas las ciudades tienen durante tantos días como para poder manejar ese tráfico de personas".

En este sentido, el regidor destacó que "la Policía tiene muchísima experiencia" y "justamente en ese eje", que coincide en gran parte con la carrera oficial. "Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer", aseveró, aunque "sin generar trastorno ni agobio a las personas para que puedan salir y disfrutar, pero sabiendo que cuando haya una saturación excesiva se cortará durante un rato hasta que vuelva a existir fluidez".

Cabe recordar que este mismo viernes el Ayuntamiento activará también el plan de tráfico de Navidad, que se prolongará hasta el 10 de enero, aunque este año los horarios serán más flexibles en función de las restricciones que vaya imponiendo la Junta.

Iluminación navideña

​

Espadas también confirmó que la iluminación navideña se inaugurará durante este puente, aunque el Ayuntamiento no anunciará el día ni la hora concretas para evitar que la ciudadanía se concentre. Si bien apostó porque el encendido se acerque "lo máximo posible al día 9 de diciembre", dado que hasta entonces se mantienen las restricciones horarias para el comercio no esencial y la hostelería, que tienen que cerrar sus puertas a las 18.00 horas.

De esta manera, el alcalde hispalense quiere evitar situaciones como las registradas en Málaga el viernes pasado, cuando se inauguraron las luces de Navidad ante la presencia de numerosos ciudadanos. Sin embargo, el regidor malagueño, Francisco de la Torre, negó este jueves que se produjeran aglomeraciones, asegurando que "no hubo ningún motivo de inquietud" y que él mismo comprobó en persona que "había gente moviéndose, con distancia suficiente, con una fluidez muy normal, absolutamente nada que ver" con las imágenes que se han viralizado en las redes sociales, y que contrastan, afirmó, con las registradas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la calle Larios y en la plaza de la Constitución.

De vuelta a la capital hispalense, la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla y Provincia (Aprocom) ha solicitado a la Junta que, una vez que se revisen las restricciones la próxima semana, determine una ampliación de horario para el comercio. La asociación recordó que la campaña de Navidad supone el 30% de la facturación anual y destacó que no solo las jugueterías son «claves» en estas fechas, aludiendo a otros negocios, como las joyerías, las perfumerías o los textiles.