Bankia i Fundació Bancaixa promouen la integració de persones amb diversitat funcional amb l'obra d'Antonio López

Per a açò, s'han organitzats tallers didàctics dirigits a persones amb diversitat funcional que Bankia i Fundació Bancaixa desenvolupen vinculats amb l'exposició d'Antonio López, que ofereix fins al 24 de gener una completa retrospectiva de la pintura, el dibuix i l'escultura de l'artista des dels anys 50 fins a l'actualitat.

Els tallers es dirigeixen a persones amb qualsevol tipus de discapacitat i tenen com a objectius concrets potenciar l'autoestima, la creativitat, la psicomotricitat fina i, en definitiva, millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu per mitjà de l'art, utilitzant tècniques i materials adaptats.

En el taller vinculat a Antonio López, els participants treballen amb una de les temàtiques presents en l'obra del pintor, les flors. Escenes que recreen diferents moments de la vida de les flors, creant una analogia amb l'esdevindre de la vida.

Per aquest taller, que es va engegar al setembre, ja han passat més de 150 persones i més de 200 ho faran en les pròximes setmanes en un any marcat per les restriccions i les mesures de seguretat que exigeix la pandèmia sanitària de la Covid-19, segons les mateixes fonts.