Entregados los VI Premios Ada Lovelace del Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información de la UJA

En la modalidad al mejor trabajo de fin de grado, el ganador ha sido Antonio López León, por su trabajo titulado 'Reconocimiento inteligente de notas musicales para la sincronización de audio y partitura', según ha informado este jueves la institución académica.

Además, en esta categoría, el jurado ha acordado menciones especiales para Carlos Villén Villar, por su trabajo 'Asistente de voz para información turística', y para David Real Ortega, por el trabajo titulado 'Desarrollo de un Serious Game para la concienciación ambiental'.

En la modalidad al mejor trabajo de fin de máster, la ganadora fue Loredana Daria Mang, por 'Development of a Cloud Application based on sample data provided by Cloos Schweisstechnik'. En este apartado, el jurado ha entregado una mención especial a José Luis López Ruíz, por el trabajo 'Herramienta de Realidad Virtual para la gestión de yacimientos arqueológicos'.

Por último, en la categoría al mejor trabajo de iniciación a la investigación la ganadora fue Pilar López Úbeda, por su trabajo titulado 'Integración de conocimiento para ayudar a los sistemas de reconocimiento de entidades médicas'.

El acto de entrega de premios ha contado con las intervenciones de la vicerrectora de Universidad Digital, Maite Martín; el director del Ceatic, L. Alfonso Ureña, y José Antonio González Florido, de Digital Business Development en Telefónica, que ha impartido la conferencia titulada 'Innovación, Emprendimiento y Empleo en las TIC'.

"Uno de los objetivos este acto y de estos premios es reconocer y dar a conocer los excelentes trabajos realizados por nuestros estudiantes, tanto a la comunidad universitaria, como a la sociedad en general", ha manifestado L. Alfonso Ureña.

Los premios convocados por el Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y Comunicación de la UJA llevan el nombre Ada Lovelace, aristócrata y matemática británica que a mediados del siglo XIX escribió una secuencia considerada el primer programa para un ordenador de la historia, por lo que es reconocida como la primera programadora de la historia y madre de los lenguajes de programación.