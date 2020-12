Todas las botellas de agua de Lanjarón serán de plástico reciclado en 2021

Así lo ha indicado Aguas Danone en una nota de prensa, en que ha informado que, "gracias a la implicación y trabajo conjunto de todas las áreas de la compañía, Lanjarón se adelanta a la fecha inicial prevista para 2025 y se convierte en la primera marca" de la marca en España en "completar esta transición, alcanzando el fin que persigue con la apuesta por la circularidad: producir sus botellas sin extraer nuevos recursos al planeta".

Este compromiso se verá materializado con la transición en toda su gama a formatos cien por cien rPet, que se prevé efectiva para septiembre. "Está en nuestras manos ofrecer nuestros productos de la manera más sostenible posible", ha afirmado François-Xavier Lacroix, director general de Aguas Danone en España, para quien "la circularidad es nuestro objetivo de negocio desde que integramos rPet por primera vez hace más de 10 años y estamos orgullosos de poder anunciar que es una meta ya real para nuestra marca líder en sostenibilidad, Lanjarón".

Es "un hito que, respondiendo a nuestra filosofía 'One Planet. One Health', siempre presente en todas las dinámicas de Aguas Danone, nos permite hacer realidad el 'bottle to bottle' y reaprovechar los recursos existentes sin extraer nuevos recursos del planeta".

Ligado a este hito sostenible, y en línea con su apuesta continua por la búsqueda de la circularidad, Lanjarón anuncia además un nuevo formato de tapón que mejora la reciclabilidad del plástico de los envases al no separarse de la botella, disponible en el mercado en las próximas semanas. "El tapón que se queda", formado por plásticos cien por cien reciclables, es un tapón que queda unido a la botella, y que, por tanto, hace más efectivo el proceso de reciclaje al consumidor que tiene un único elemento para desechar, a la vez que permite "asegurar que todo el envase llegue al contenedor de reciclaje amarillo".

Este tapón ofrece también una ventaja funcional por el hecho de estar pegado totalmente a la botella y se trata de una innovación para la que la marca ha contado con la opinión de los consumidores y seguirá haciéndolo de ahora en adelante pidiendo sus opiniones directamente para poder optimizar este tapón y encontrar la mejor solución y funcionalidad posible. Este nuevo formato estará disponible en las botellas de 1,25 litros cien por cien rPet de Lanjarón y progresivamente se irá aplicando al resto de formatos de la marca.

El compromiso con el medio ambiente forma parte del ADN del agua mineral natural Lanjarón desde su nacimiento. El motivo no es otro que su origen privilegiado, pues se origina en las cumbres del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, declarado reserva de la Biosfera por la Unesco en 1986. De esta forma, desde la compañía se ha trabajado siempre "con la mente puesta en la protección de la naturaleza".

Hace diez años que introdujo por primera vez el plástico de origen vegetal y en 2018 lanzó su primera botella cien por cien con plástico reciclado, dedicando sus beneficios a la financiación de diferentes acciones de lucha contra el abandono de residuos y en pro de la economía circular.

Además, tal como afirma Irene de la Torre, responsable de compras y medio ambiente de Aguas Danone en España, la marca tiene el foco puesto también en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono): "el envase tiene un gran protagonismo en términos de cambio climático, pero no podemos obviar el resto de la cadena de valor. Las operaciones y la logística tienen un gran impacto en el medio ambiente también y estamos trabajando en ellos para que Lanjarón neutralice al 100% sus emisiones en 2025 y sea una marca cero emisiones netas".