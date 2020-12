Dani Rovira publica en sus redes el top de canciones que le han acompañado en este difícil 2020

Con la llegada del mes de diciembre muchos, al igual que Mecano, hacen "el balance de lo bueno y malo" del año. Dani Rovira ha vivido uno de los años más difíciles de su vida y ha querido compartir su top de canciones del 2020 de Spotify.

El actor de Ocho apellidos vascosha publicado en su story de Instagram el resumen de las canciones que le han acompañado este 2020 en el que se ha enfrentado a un linfoma de Hodgkin. Rovira hacía pública su enfermedad en el mes de marzo y hace unos meses confirmaba que había conseguido superarla.

Puntos suspensivos de Vetusta Morla ha sido el tema que más ha escuchado, pero es la segunda plaza la que más llama la atención. Eso qué tú me das, último tema que Pau Dones publicó antes de morir y que da nombre a un taquillero documental de Jordi Évole, se lleva la plata entre las escuchas del humorista. Tras él, otros como Better Together de Jack Johnson, Trio de Pedernal de Ballena o Suedehead de Morrissey, también tienen un hueco en esta lista.

"Mi top 2020", el resumen de canciones más escuchadas por Dani Rovira. INSTAGRAM / DANI ROVIRA

El joven ha querido también compartir cuál ha sido su artista más escuchado en este tenebroso 2020. "Siempre Luciano...", escribe este junto a su resumen musical refiriéndose al famoso tenor italiano Luciano Pavarotti del que forma parte del 0,5% de oyentes más fieles.