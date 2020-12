El PP de Valladolid pide a Puente que "se centre" y dé explicaciones sobre "quien pagó el yate"

En declaraciones recogidas por Europa Press, De Santiago-Juárez, ha defendido que "nadie" ha pedido a Puente que "dé explicaciones de su vida privada", sino que considera que ha sido ésta la que "ha salido en los medios" -a raíz de un vídeo publicado en redes sociales en septiembre por una mujer que también se encontraba en ese yate, lo que dio pie a las primeras informaciones en el medio digital Ostiario- "y está salpicando a los ciudadanos y al Ayuntamiento, llenando de barro la ciudad".

El concejal del PP ha apuntado que el regidor quiere "centrar todo" en sus intervenciones a raíz de las informaciones en el contrato de suministro que el Ayuntamiento adjudicó en mayo por vía de urgencia a la empresa Zaiglobal, de la que es titular el empresario vasco "amigo" de Puente.

"No entramos en si el contrato es o no legal, eso vendrá después", ha apuntado De Santiago-Juárez, quien ha insistido en pedir explicaciones sobre "si el amigo del alcalde, al que había dado un contrato unos meses antes, pagó o no pagó el viaje en el yate".

El también exconsejero de la Junta y exportavoz del Gobierno regional ha recordado que la investigación que vincula el contrato con el viaje en yate la ha hecho "un medio de comunicación" y el Partido Popular no ha mandado hacerlo, por lo que ha reprochado que "insulte" a la oposición y traiga "barro al Ayuntamiento" cuando considera que ha sido el alcalde el que "ha traído las fotos con esos señores".

A ello ha sumado que el regidor "se fue de vacaciones felices en el peor momento de la pandemia" e incluso el día antes de que se reincorporase al puesto había una reunión con la Junta de Castilla y León para abordar el levantamiento de las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus que pesaban en la ciudad desde tres semanas antes.

"Que se centre, que cada día está más nervioso, más inquieto, lleva tres meses sin acertar una, primero con el caos de la movilidad, luego la Feria de Sevilla en la calle Santiago -en referencia a la colorista iluminación navideña de esta céntrica vía- y ahora ésto", ha apostillado De Santiago-Juárez.