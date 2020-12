Cvirus.- Dos alts càrrecs de Sanitat s'acullen en el jutjat al seu dret a no declarar en la causa per falta d'EPI

20M EP

NOTICIA

Dos alts càrrecs de la Conselleria de Sanitat s'han acollit aquest dijous al seu dret a no declarar en la causa que se segueix en el Jutjat número 1 de València arran d'una denúncia presentada per falta d'Equips de Protecció Individual (EPI) i mesures per a fer front a la Covid-19 en professionals sanitaris.