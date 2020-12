Bilboestiba acepta la negociación propuesta por Trabajo condicionada al cumplimiento "estricto" de la legislación

Asimismo, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao ha señalado que se ha de excluir la realización de las actividadescorrespondientes al transporte horizontal, "asunto ya interpretado y ratificado por el TSJPV" y, en general, "toda aquella materia sobre la que las partes no estén legalmente legitimadas a los efectos".

En su respuesta a la Autoridad Laboral, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao considera también "indispensable" la desconvocatoria de la huelga que se mantiene desde el 9 de octubre y el mantenimiento de los ritmos de trabajo en parámetros "normales".

Tal y como transmitió en su día Bilboestiba-CPE a la Dirección General de Trabajo, la "raíz" de este conflicto se halla en los recientes cambios legislativos aprobados para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, "que supone la transformación del servicio portuario de manipulación de mercancías y afecta singularmente a las tareas complementarias, que ya no forman parte del servicio portuario de estiba y quedan excluidas de la negociación colectiva, como reiteradamente, además, ha señalado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y confirmado el Tribunal Supremo".

En el caso de que no se lograse un acuerdo tras este proceso de negociación tutelada por la directora general de Trabajo, Bilboestiba-CPE propone que las partes se sometan a un arbitraje para resolver las cuestiones que no se hayan podido consensuar y alcanzar un acuerdo definitivo que "no dilate innecesariamente el conflicto en el Puerto de Bilbao".