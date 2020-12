Detingut un home a València després de colpejar la seua parella gràcies a l'avís de la seua companya de pis

Els fets van ocórrer ahir sobre les 13.30 hores quan els agents van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un domicili del carrer Sant Vicent, on pel que sembla una dona havia sigut agredida per la seua parella i aquesta s'havia atrinxerat en el pis.

La patrulla, en arribar, va localitzar en el carrer la víctima, acompanyada pels seus fills, un d'ells menor d'edat i la seua companya de pis.

Els agents van observar que la dona tenia diversos colps i una ferida en el nas, per la qual cosa van sol·licitar un indicatiu sanitari, que posteriorment la va traslladar a un hospital per a ser atesa, quedant-se el xiquet menor d'edat a càrrec de la seua germana.

Pel que sembla, la parella havia iniciat una discussió per temes econòmics, que va anar pujant de to, fins que en un moment determinat ell va començar a colpejar-la, ocasionant les lesions que presentava. La companya de pis de la parella quan va observar que la discussió "es posava lletja, va baixar al carrer amb el menor i va cridar a la policia", segons les mateixes fonts.

Finalment la patrulla va pujar al domicili, on van trobar la porta d'accés a la vivenda oberta, i l'home en l'interior assegut en una cadira, que va assenyalar que la discussió se li havia anat de les mans. El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.