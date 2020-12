Puig valora la reunió amb Oltra després dels últims desacords: "Crec que el Govern està per a governar"

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans abans d'inaugurar a Castelló el primer Centre d'Investigació en Robòtica i Tecnologies Submarines (Cirtesu) de la Comunitat Valenciana situat en el Campus de Riu Sec de la UJI.

El cap del Consell ha assenyalat que on "de veres" es veuen les grans discrepàncies és quan s'aproven les lleis i els pressupostos, "i la Comunitat Valenciana per sisé any consecutiu tindrà pressupostos dins del termini i en la forma escaient", ha conclòs.