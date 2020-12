Mor una anciana en l'incendi de la seua vivenda a Alcoi

La causes del sinistre encara no han sigut confirmades, però segons fonts del Consorci Provincial de Bombers, se sospita que el foc podria haver-se declarat per un braser en una habitació en l'interior de l'immoble.

La dona ja havia mort quan l'equip de bombers va arribar a la vivenda afectada, possiblement per inhalació de fum, ja que hi havia gran quantitat en la casa, segons les mateixes fonts.

En les tasques d'extinció del foc han intervingut una unitat de comandament i prefectura; una Bomba Urbana Pesada; una autoescala, un sergent, un cap i sis bombers.