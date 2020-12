Adelante avisa de la "falta" de personal, teléfono, gas y ordenadores en el nuevo IES de Almensilla

"Es, una vez más, en Función Pública donde parece que el asunto está atascado y al consejero Elías Bendodo (PP) parece importarle poco", afirma el diputado, toda vez que la misma situación sucedía en la anterior legislatura en contrataciones también reclamadas y pendientes de ser materializadas.

"Es inadmisible que las funciones de conserjería y administración estén siendo realizadas por el personal docente del centro, conllevando esto una sobreocupación en sus obligaciones profesionales, así como un esfuerzo laboral que no les corresponde", denuncia Sánchez.

Por otro lado, Adelante alerta de las dificultades para usar la dotación económica del IES. Sánchez afirma tener datos, facilitados por la comunidad educativa, para poder afirmar que la dotación "no alcanza para todos los gastos", a lo que habría que sumar "numerosos obstáculos administrativos" que impiden hacer pagos como el alta del contrato del agua con Aljarafesa.

Sánchez también denuncia que el centro sigue contando con una acometida "de obra" de suministro eléctrico y "no cuenta con teléfono ni gas para la calefacción". Respecto a los equipos informáticos y pantallas digitales, el diputado afirma que la dotación actual "sigue siendo cero" y reclama a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) que envíe los ordenadores que correspondan como centro de nueva creación.

Además, alerta de que "tampoco han llegado las pantallas digitales, lo que dificulta la calidad de enseñanza ni los dispositivos que se prometieron por la crisis COVID, y de producirse un nuevo confinamiento serían muy necesarios para el alumnado más desfavorecido".

También preocupa a Adelante la falta mobiliario en cuatro clases y las dos aulas de apoyo. La formación de izquierda afirma que fueron dotadas ocho aulas, ya que son 8 los grupos matriculados en el centro. "Pero los desdobles necesarios durante la pandemia y las optativas de matriculación del alumnado hacen necesario el uso y la dotación del resto de aulas, hasta un total de 12 que dispone el centro", indica.

Por último, Sánchez Castillo ha afeado al consejero de Educación, Javier Imbroda (CS), que el Aula Específica para Educación Especial no esté dotada pese a que la Consejería de Educación publicitó, y así lo divulgó en prensa, que el IES de Almensilla contaría con Aula Específica de Educación Especial.

El parlamentario reconoce que el aula existe, pero "no está dotada ni de medios ni de recursos". Y recuerda que existe en el centro una alumna matriculada en modalidad C, que no puede disponer de este servicio que por derecho le corresponde.