El PSOE cree "lamentable" que el Ayuntamiento de Málaga sea uno de los que "menos apoyan a sus comerciantes"

Así, Pérez ha instado a que se "ponga en marcha un sistema de ayudas para las empresas instaladas en la ciudad, como la bonificación de tasas municipales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles".

"En nuestra localidad tenemos uno de los ayuntamientos españoles que menos apoyan a sus comerciantes ya que, mientras que los empresarios pagan cantidades ingentes de IBI por sus locales, el equipo de gobierno no mueve ni un dedo para ayudarles a abrir la persiana cada día", ha incidido.

Pérez, junto a la también edil socialista María del Carmen Sánchez, han mantenido este jueves un encuentro con comerciantes del Distrito de Puerto de la Torre en el marco de una campaña del grupo municipal para incentivar el consumo en los barrios.

Durante la reunión, el portavoz socialista ha manifestado que "mientras otros ayuntamientos de la provincia, como Mijas y Marbella, reducen las tasas y precios públicos a los comerciantes para que no cierren definitivamente, en nuestra ciudad tenemos un equipo de gobierno insensible e inmóvil, que nueve meses después del confinamiento aún no ha sido capaz de lanzar un programa de ayudas para pymes y micropymes del comercio".

Ha lamentado que Ayuntamiento y Junta "han dejado un vacío enorme" para ayudar a las empresas, y que "tanto De la Torre como Juanma Moreno deberían tomar nota de la iniciativa del Gobierno central, la única administración que ha movido ficha desde el minuto uno con líneas de financiación ICO y los ERTE".

"Sin embargo, en el Consistorio malagueño, a cada propuesta nuestra para reducir tasas o precios públicos, la respuesta desde Alcaldía es la negativa. Mientras tanto, nuestros pequeños y medianos empresarios, también los grandes, se ven sumidos en una presión fiscal que aumenta conforme bajan los ingresos por actividad", ha criticado.

Al respecto, ha señalado que el alcalde "ha demostrado que no está a la altura en esta crisis social y económica, con una falta de reflejos tremenda al no escuchar a los comerciantes, además de una torpeza que no le permite actuar con rapidez", recordando que "debe poner en marcha el Plan Málaga Suma", elaborado por el grupo socialista y con un conjunto de medidas económicas y sociales para la reactivación de la ciudad.

"Se lo exigimos en el mes de marzo y lo ratificamos en mayo, al darle en mano este documento de trabajo. Somos el único municipio malagueño que no tiene un guión para la recuperación. Nuestros ciudadanos no deberían sufrir más tiempo su falta de liderazgo, señor De la Torre", ha agregado Pérez.