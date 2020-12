El PP advierte de que "se habrán perdido" 384 agentes de Policía Local durante el mandato de Espadas

Así, Pérez ha criticado esa "espectacular pérdida" de agentes, "según datos arrojados en la Comisión de Control y Fiscalización celebrada el pasado mes de septiembre" -detalla la formación en un comunicado-. Una cifra resultado de la direncia de puestos ocupados a finales de 2015 (1.131) y los que que había a finales de agosto (988), junto a las 241 jubilaciones que hay previstas de 2020 a 2023, explica el PP.

"Estos años se harán efectivas las jubilaciones de las promociones de Policía Local de los años 1992 y siguientes, promociones que alcanzaron los 400 policías, aproximadamente". "Estamos hablando de un 32 por ciento menos de seguridad en las calles en estos ocho años", ha manifestado Pérez, quien ha recordado que en los cuatro años de mandato del PP, "la plantilla de la Policía Local se incrementó en 40 agentes".

Además, ha detallado que "actualmente en las calles hay 271 agentes de la Policía Local menos, según los datos facilitados por el equipo de gobierno". "Resulta un dato preocupante, partiendo de la base de que la plantilla ya es de por sí insuficiente".

El portavoz popular ha calificado ese "incremento de plazas vacantes" en la plantilla de la Policía es "algo incomprensible" porque desde el año 2016 "no hay restricción legal alguna en la cobertura de vacantes, por lo que no entendemos por qué Espadas no ha convocado más plazas para ir cubriendo las vacantes".

Pérez ha recordado que Espadas "solo ha convocado 113 plazas, que no alcanza ni un tercio del total de las plazas que van a perderse en estos ocho años de mandato". Asimismo, el portavoz del PP ha destacado que en Sevilla en los próximos años habrá 800 policías menos entre Policía Local y Policía Nacional cuando Sevilla es la capital de España "en la que más creció la criminalidad en 2019, según las estadísticas del Ministerio del Interior".

"Estamos hablando de la mayor pérdida de agentes de la Policía Local de la historia. Todo esto provoca un escenario de inseguridad en la ciudad, que se puede ver incrementado en los próximos meses por la situación actual de crisis, y es fruto de la dejación de funciones del alcalde", ha concluido Pérez.