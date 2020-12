La excasera de Rafael Amargo, sobre el supuesto tráfico de drogas: "Le he visto en hoteles con mucho material"

La posible implicación del bailarín Rafael Amargo con un grupo criminal que se dedica al tráfico de estupefacientes ocupa este jueves las pantallas de las principales cadenas de televisión del país. Familia y amigos del artista han salido en su defensa para abogar por su inocencia públicamente.

El programa de Ana Rosa ha entrevistado a dos personas del entorno más cercado del coreógrafo, a su casera y a su hermano, Miguel Amargo. La excasera del artista le ha acusado de agredirla cuando esta le exigió el pago del alquiler y que abandonara su propiedad. "Me cogió por el cuello y se puso a amenazarme, tuve que llamar a los Mossos d'Esquadra", ha explicado la entrevistada.

Noelia ha asegurado que el bailarín tiene un problema con las drogas y que su actitud empezó a cambiar hace algo más de un año y medio. Almagro y la su casera han mantenido una amistad durante seis años hasta el momento del incidente. "Él me contaba que tenía problemas, incluso estuvo ingresado, y yo le intentaba ayudar", ha añadido la entrevistada.

No obstante, la excasera del andaluz ha reconocido que no le ha extrañado las acusaciones vertidas sobre el bailarín. "No me sorprende porque lo he visto en hoteles con mucha cantidad de material encima y aquí, en mi casa, con gente trayéndole material", ha comentado Noelia.

Su hermano defiende no tiene "un problema grave" con las drogas

Al final del magazine matutino, ha entrado en directo el hermano del bailarín, Miguel Amargo, quien ha contado que la familia aún no ha podido hablar con el detenido, debido a que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. La presentadora Ana Rosa le ha preguntado sobre las supuestas adicciones de su hermano, algo que Miguel no ha negado.

Sin embargo, el entrevistado no ha querido reconocer que su hermano tenga un "problema grave" de drogodependencia, como ha quiero saber la conductora del programa. "Hay gente que va a trabajar todos los días y probablemente también utiliza o es adicto a algo. Es verdad que por su mundo, por su forma de vivir, se ven muchas cosas y luego está en cada uno poder consumir o no", ha añadido el invitado.

"No normalicemos que para poder trabajar, en artistas por ejemplo, se consuma, porque habrá artistas que consuman y la mayoría que no", ha contestado Quintana. "No estoy diciendo que ser artista conlleve el consumo, pero hay quien es más propenso a eso", ha aclarado Miguel Amargo. Asimismo, el invitado ha negado que su hermano tenga problemas económicos, más allá de la inversión que se necesita para costear sus espectáculos.