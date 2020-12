Chivite dice que defenderá "con firmeza" el régimen foral ante el resurgir del debate sobre fiscalidad

"Quienes defendemos una España descentralizada entendemos muy bien qué significa el autogobierno, pero lo deberían entender igualmente aquellos que se autodefinen como defensores de la Constitución. Defender la Constitución es defender el régimen foral de Navarra, es defender los fueros", ha dicho Chivite, durante su intervención en el acto de la entrega de la Medalla de Oro de Navarra al personal sanitario y sociosanitario, acto que coincide con la celebración del Día de Navarra.

Chivite ha afirmado que "la colaboración institucional y la cogobernanza en la que hemos profundizado al hilo de la pandemia son herramientas perfectamente compatibles con el Estado de las Autonomías y nuestro régimen foral".

Así, la jefe del Ejecutivo ha expresado "un compromiso firme con la Navarra foral, como una comunidad propia y diferenciada, comunidad integradora en la que se reconocen y con la que se identifican los navarros y navarras, y en la que queremos seguir conviviendo y construyendo un futuro en común".

María Chivite ha asegurado que "la ciudadanía no entendería retrocesos en un espacio de autogobierno avalado por nuestra historia pero sobre todo por nuestra realidad". "Navarra es una magnífica comunidad para vivir y eso es gracias en parte a que hemos sabido poner el autogobierno a disposición de la prosperidad y la calidad de vida", ha asegurado.

En este sentido, ha ratificado su "firme propuesta de avanzar en el autogobierno desde el diálogo y el acuerdo entre instituciones". "Es cierto que esta pandemia ha ralentizado los tiempos que teníamos previstos para la materialización de las transferencias de sanidad penitenciaria, ingreso mínimo vital o tráfico, pero no es menos cierto que estos meses hemos tenido que priorizar lo urgente y seguir trabajando en lo importante. Evidentemente, para Navarra es importante que estas transferencias se hagan efectivas y por eso hemos de continuar en esa labor", ha asegurado.

Además, durante su intervención, la presidenta del Gobierno ha animado a "contribuir a una convivencia plural que parta de la asunción de que la sociedad es heterogénea y también de la igualdad como principio sin el cual no podemos avanzar en calidad cívica".

Así, Chivite ha abogado por "poner en valor los acuerdos y cómo esos acuerdos van a suponer políticas en beneficio de la ciudadanía, porque sin convivencia no hay prosperidad". "Y para alcanzar la prosperidad tenemos que avanzar, pero avanzar no quiere decir olvidar, quiere decir avanzar desde la memoria, la verdad, el reconocimiento y la voluntad de encuentro y reencuentro, y desde un respeto por lo que somos, y una puesta en valor de Navarra", ha dicho.

En esta línea, ha incidido en que "somos una comunidad con unos buenos indicadores de desarrollo económico y social". "La marca Navarra cuenta con intangibles que la hacen valiosa y cuenta detrás con una apuesta clara por los servicios públicos y una iniciativa privada que está siendo agente de la necesaria transformación que hemos emprendido. Cualquiera que traslade una imagen de Navarra que no es real no perjudica al Gobierno, perjudica al conjunto de la ciudadanía navarra. Quien no esté a la altura del momento será irrelevante en lo social y también políticamente", ha dicho.

"MERECIDO RECONOCIMIENTO" A SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS

Por otro lado, María Chivite ha afirmado que la concesión de la Medalla de Oro al personal sanitario y sociosanitario es "un merecido reconocimiento que comparte toda la ciudadanía navarra". "El impacto en las personas de este virus se afrontó con profesionalidad y humanidad por parte de los profesionales que tuvieron que atender a quienes enfermaban y a quienes no pudieron superar la enfermedad. Os enfrentasteis al trabajo no siempre en las mejores condiciones y lo hicisteis con un afán de servicio que os honra, con una infinita generosidad que se entiende solo por la vocación que os hace levantaros cada día a pesar del cansancio acumulado. Aún estando exhaustos, debéis sentir la satisfacción del deber cumplido", ha dicho.

Chivite, citando a un protagonista del trabajo audiovisual que ha encargado el Gobierno foral para documentar los meses de pandemia, ha afirmado que estos profesionales "son un orgullo para todo el pueblo navarro".

Respecto al futuro, la jefa del Ejecutivo ha afirmado que "si bien vamos viendo la luz respecto a la vacuna, aún necesitamos meses para llegar a otro momento y tenemos que tener fortaleza de ánimo y resistencia para no decaer, una fortaleza que debemos tener como sociedad". "Sabemos que también para la ciudadanía están siendo tiempos difíciles", ha dicho, para señalar que "las restricciones son necesarias cuando las herramientas que a día de hoy tenemos para afrontar la pandemia no son más que estas".