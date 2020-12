Edu Soto presenta 'Post!', su nueva comedia musical: "El teatro te hace olvidarte de todo lo que está sucediendo"

Tras la experiencia de ser padre en verano, Edu Soto suma otro reto, en esta ocasión sobre los escenarios. El actor catalán presenta Post!, una nueva comedia musical escrita y protagonizada por él que extrapola la situación de la cultura en la actualidad a las salas de teatro.

Desde finales de noviembre, el humorista ha inundado el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid todos los jueves y los viernes para entretener a los asistentes y hacer que se olviden por un rato de la realidad que hay fuera, pero lo hace desde la mirada de unos artistas que se enfrentan como pueden a este confinamiento.

Dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer y protagonizada por un elenco que no solo son actores, sino que hacen de músicos y bailarines y se interpretan a sí mismos: Antonio Canales (bailaor), Silvia Álvarez, Miguel Soto (padre de Edu), Nacho Vera, Victor Elías (director musical), Héctor Navío, Oscar del Pozo y Cristina Pascual Godoy (violinista y pareja de Edu).

edu soto Mataró, Barcelona (1978, 42 años)

Lejos quedaron sus comienzos interpretativos dando vida al Neng en el programa de Buenafuente. Exaspirante de 'MasterChef Celebrity', concursante de 'Tu cara me suena', actor en series como 'El pueblo', cantante en obras como 'The Hole' o 'Cabaret'... El polifacético actor y cantante ahora se estrena como autor con 'Post!', una comedia musical que también protagoniza.



¿Qué tal está siendo el recibimiento de la obra? Porque además, supongo que la Covid añade más nervios al estreno. Bueno, estamos muy contentos porque las preventas fueron aceleradísimas. Esto es que la gente tiene muchas ganas de salir de casa, de una forma segura, obviamente. Y estamos muy contentos porque teníamos un miedo añadido. Pensábamos: "¿Vendrá la gente?". Con todo el peligro que hay y todo lo que dicen en la tele y tal, parece prohibitivo salir de casa. Pero bueno, la gente tiene ganas de disfrutar un rato y de hacer un paréntesis a todo lo que está sucediendo.

¿Cómo es Post!? ¿Cómo describiría la obra? Pues Post! es una obra que no tendría sentido estrenarla en otro momento de la historia de la humanidad. Habla sobre el confinamiento de unos artistas que se han visto sin ayuda, sin trabajo, como ha pasado en muchos gremios, y que se juntan en un teatro y deciden convivir y montar un espectáculo para que tengan trabajo cuando se termine todo. Creo que hay un paralelismo con la realidad y hay muchas frases de la función que las estamos utilizando en la vida real. Creo que lo que ha pasado con Post! es muy parecido a lo que contamos en Post!.

¿Y cómo le surgió la idea? Yo iba a hacer Charlie y la fábrica de chocolate con la compañía LetsGo, se fue al garete por la pandemia y, durante el confinamiento, uno de los productores que vive al lado de mi casa me dijo mientras paseaba al perro: "Joder macho, es que no hay dinero para hace nada". Y le dije: "Bueno, pues vamos a hacer algo más barato". Y nació esta función gracias a... Bueno, gracias no, por desgracia del confinamiento. Pero bueno, vimos que había una oportunidad de rellenar un agujero que se había creado.

¿Por qué ese título? Post! habla del postconfinamiento. A la postre, cuando todo esto pase, todos tenemos muchas ganas de hablar de esto en el pasado. Entonces estamos todos esperando el post.

Todos los actores y músicos se interpretan a sí mismos, ¿pero aun así siguen siendo personajes? Sí, de hecho, todos en la función nos llamamos como en la realidad porque hay un paralelismo muy grande con todos los personajes. Pero aún así son personajes, no somos nosotros mismos.

¿Cómo es ser el protagonista y a la vez el autor de esta función? Es complicadísimo, porque parece que tienes la potestad de cambiar a tu aire lo que sucede, pero he intentado mantenerme un poco al margen. Por suerte, en esta función no solo he trabajado con familia, sino también con muy buenos amigos. Alberto Castrillo-Ferrer es el director y muy amigo mío, y hemos sabido llevar muy bien en qué momento hablo como autor de la función y en qué momento soy actor y él me dice: "Ahora olvídate y vamos a trabajar como actor". No es fácil, pero yo creo que funciona con gente muy profesional y sin malos rollos.

¿Cree que el sector de la cultura es uno de los más afectados por la pandemia? Sí, porque en muchas ocasiones se ha comentado que la cultura podía esperar, que no era algo urgente solucionar sus problemas. Pero no estamos hablando de la gente que va al teatro, sino de la gente que vive de ese trabajo. O sea, creo que es un gremio que está castigado igual que todos, así que hay que tratarlo como a todos los gremios. Pero se tenía un poco ahí como apartado, o esa ha sido nuestra sensación. Pero bueno, por suerte tengo un contacto muy cercano con LetsGo y pudimos trazar este plan que va muy en paralelo a esto. La idea era: "Hostia, cuando todo esto acabe molaría tener algo para sobrevivir nosotros, para entretener a la gente". Y bueno, de una forma un poco alegórica estamos hablando sobre lo que nos ha sucedido. Pero bueno, es un paralelismo mágico. No es real al 100%, pero hay mucho en común.

El reparto de 'Post!'. GTRES

¿Qué le diría a todas esas personas que todavía están un poco reticentes a volver a los teatros y a los cines? Pues yo pensaba que tendría que hacer un llamamiento mucho más urgente, pero abrieron la venta de las entradas hace dos días y hay 3.000 y pico vendidas, así que veo que no ha hecho falta, y me hace muy feliz que la gente tenga respeto pero no miedo. Porque igual que tenemos que coger el metro, nos llega un paquete a casa o tenemos que ir a la compra, ir al teatro lo que te proporciona es realmente olvidarte un poco de todo lo que está sucediendo. En la función también lo decimos; tenemos que olvidarnos durante un ratito de lo que de lo que está sucediendo ahí fuera y cuando entras a un teatro ya estás en otro universo. Creo que es necesario. Yo no convivo con la paranoia del coronavirus, aunque le tengo respeto, porque además estoy todos los días al lado de mi padre, que es un señor mayor y es de riesgo. Hay que tenerle respeto, pero tú ves el telediario dos días y estás acojonado. Hay que informarse, pero también hay que poner la cabeza en otros sitios.

¿Cómo ha sido trabajar con su pareja y con su padre? Pues trabajar con mi padre es una gozada. Es increíble cómo una persona que nunca ha hecho ningún curso ni nada tiene un olfato tan agudo para la comedia, para el escenario. Todos están sorprendidísimos y la gente que venga lo primero que vana comentar va a ser: "Hostia, tu padre... tela marinera". Y luego es que es tan buen tío y genera tan buen rollo que siempre es hermoso tenerle al lado. Y con mi chica y con mi bebé, que está en el camerino mientras estamos los dos aquí, pues es muy bonito el salir a trabajar y no tener que decir: "Ay, qué pena que me voy a separar de mi mujer y mi niño". No, están aquí también. Y bueno, es una experiencia muy bonita.

Edu Soto y su padre Miguel Soto. GTRES

Entonces ha sido fácil compaginar su reciente estrenada paternidad con los escenarios. Sí, hay una historia familiar muy bonita detrás: primero mi padre, que vive en Murcia, puede disfrutar de su nieto porque está aquí trabajando con nosotros; mi chica y yo podemos disfrutar del bebé juntos; y además hay un ambiente muy bonito en el que, si en un momento dado tenemos que estar todos en escena, pues Juanmi, que es el de vestuario, o el regidor lo cogen. Entonces el niño está con unos inputs de cariño muy bonitos.

En cuanto al repertorio musical de la obra, ¿en qué se ha inspirado? Pues mira: Camilo Sesto, Raphael, Nino Bravo... Son grandes actuaciones que me han marcado mucho, grandes artistas de nuestro país a los que admiro... Una canción brasileña, que también me gusta mucho la música brasileña, y bueno, la música que me ha ido acompañando y que creo que a la gente le va a tocar muy de cerca. Es música que la gente la escucha y dice: "Hostia, qué gusto".

¿De dónde le viene su faceta musical? Porque el público general la conoció cantando en Tu cara me suena. Empezó mucho antes. Yo a los 16 años tenía una banda de música y estaba haciendo temas propios. Se llamaba La Huella, que no ha dejado huella en absoluto, pero empezó de muy joven. Me acuerdo que escuchaba lo mejor del soul en una cinta de casete, Michael Jackson y Terence Trent D'Arby. Y escuchaba música negra, me gustaba mucho. Ya empecé con el teatro y me metí enseguida a clases de canto y he estado 15 años. Entonces es una cosa que está muy trabajada.

Antonio Canales, Edu Soto y, de fondo, Víctor Elías en 'Post!'. GTRES

El Terrat está con L'èxit de la temporada, una obra por el 30º aniversario con algunos de los rostros más míticos de la productora como Silvia Abril o David Fernández. ¿Se plantea alguna participación temporal o una aparición? No, es que cuando me lo plantearon esto ya estaba un poco germinándose, no estaba cerrado. Entonces era irse a Barcelona con mi hijo recién nacido. Además, vino toda la pandemia y dije: "Chicos, yo no puedo hacer este proyecto". Me hubiese encantado porque me siento de la familia Terrat y mis amigos están allí. Pero bueno, me he tenido que desvincular para hacer este proyecto mío y para mirar hacia otro lado.

Alberto y Laura Caballero confirmaron que en 2021 comenzarán a rodar la tercera temporada de El pueblo, ¿puede volver su personaje a Peñafría? De eso no tengo ni idea porque no he hablado con los hermanos Caballero. No sé qué están escribiendo, a lo mejor sí que están escribiendo, a lo mejor no. No tengo ni idea.

¿Tiene en mente futuros proyectos, aparte de centrarse en Post!? Bueno, pues estaré en LOL: Si te ríes, pierdes, el programa de Santiago Segura en Amazon Prime, y estoy muy concentrado en esta función de teatro. También estoy haciendo música con mi cuñado, que es pianista, y mi cuñada, que es violinista como mi chica. Estamos haciendo una música muy bonita, porque con mi banda no he podido continuar ya que no hay salas abiertas. Pero se va evolucionando, ahora se están activando las cosas de nuevo y tiene muy buena pinta. Así que de momento con esto mucha concentración y pronto abriremos más puertas.