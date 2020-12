El PSPV defèn que el Botànic és "un trio poliamorós que va a durar molt" i Compromís nega "guerra" Puig-Oltra

Com a tercer soci del tripartit, la portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha defès que sempre és bo que es vegen els responsables del Consell encara que creu que "ara no cal tant d'exhibicionisme públic" i que el que importa és la taula de seguiment del pacte, que precisament es va reunir aquest mateix dimecres.

Així han valorat la trobada Puig-Oltra a preguntes dels periodistes en Les Corts. Tots dos van acordar tornar a convocar la comissió interdepartamental contra el coronavirus que porta sense reunir-se des del 23 de març, així com incloure les conselleries d'Educació i Polítiques Inclusives en el Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI).

Mata, també sotssecretari del PSPV, ha reconegut que "a vegades les percepcions són diferents" entre els tres socis encara que veu voluntat compartida d'avançar en la cogovernança en la fluïdesa de la informació. "En una pandèmia es prenen decisions molt ràpides i potser la informació ha de ser més compartida i meditada", ha constatat.

Açò sí, ha posat l'accent que "ningú va a aconseguir separar" al govern valencià i que estan a favor de tot el que siga millorar la participació. "Estem casats", ha asseverat, i ha bromejat que la reunió de Puig i Oltra "era cosa de dos i no se sap fins a on va arribar el poliamor".

Al seu juí, que es vegen els número u i dos del Consell és una cosa normal i no té res de sorprenent, per la qual cosa ha confiat que tots dos aposten per mecanismes de major fluïdesa. També ha destacat que la comissió de seguiment del Botànic tornarà a reunir-se al març per a abordar qüestions com "el tema territorial després d'alguns problemes en ajuntaments".

De Compromís, Ferri ha assegurat que el que hi ha entre Puig i Oltra són discrepàncies i no una guerra, en passar "d'una cogovernança més clara a una més unilateral". "Una vegada més, el Botànic demostra que parlant s'arreglen els problemes"; ha defès perquè "no s'entendria que conselleries tan importants com a Educació i Igualtat no estigueren en el CECOPI", les dos dirigides per càrrecs de Compromís i la segona per la pròpia Oltra.

Ha confiat, a partir d'ací, que millore la col·laboració entre els socis amb noves reunions del pacte en el primer trimestre, encara reconeixent que els acords arriben "tard". Sí veu espai per a millorar altres qüestions i per a seguir mantenint "un diàleg fluid i continu".

Sobre el pressupost, el síndic de la coalició ha assegurat que va veure suport per part d'UP i "una mica més de reticències" dels socialistes perquè passe per la taula abans del vistiplau d'Hisenda, encara que creu que "no van acabar d'entendre la proposta" i que l'acabaran recolzant. "Hem de tindre una única visió com a govern i donar visibilitat al que es pacta en totes les conselleries", ha reivindicat en lloc d'una negociació "radial".

I d'Unides Podem, Davó ha coincidit que és positiu que es reunisquen Puig i Oltra perquè "com més diàleg més consens hi haurà", encara que "és cert que en aquest moment no cal tant d'exhibicionisme públic". Tant en la forma com en el fons, ha defès, és bo que s'assenten un president i una vicepresidenta, "però el que acaba consolidant les polítiques és la taula on estem tots".

La síndica 'morada' ha ressaltat així que van eixir amb bones sensacions de la comissió i ha demanat que es reunisca més assíduament davant la crisi, la reconstrucció i la necessitat de captar fons de la UE, per a seguir "perfilant el full de ruta del Botànic".