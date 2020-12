Desarticulat un punt de venda de droga en una vivenda que proveïa a menors d'edat a Xaló

En l'operació han sigut detingudes en total tres persones, dos germans homes de 20 i 24 anys de nacionalitat marroquina i una menor d'edat de 16 anys, de nacionalitat britànica, parella sentimental d'un dels germans, que col·laborava amb ells en l'ocultació de la droga i en la seua venda, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Els agents han determinat que els presumptes autors, abusant de la relació de poder donada per la seua superior edat, es garantien que els menors no els delataren. Així mateix, en l'operatiu ha sigut intervingut un quilogram de cabdells de marihuana preparats per a la seua distribució, 25 pastilles d'èxtasis, 1.000 euros en fraccions de bitllets xiquets i una pistola elèctrica.

Mentre que als encausats se'ls imputa un delicte de tràfic de drogues, i un altre de cultiu o elaboració de droga. Després de ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Denia, han quedat en llibertat amb càrrecs.