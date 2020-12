El PSPV defiende que el Botànic es "un trío poliamoroso que va a durar mucho" y Compromís niega "guerra" Puig-Oltra

Como tercer socio del tripartito, la portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha defendido que siempre es bueno que se vean los responsables del Consell aunque cree que "ahora no hace falta tanto exhibicionismo público" y que lo que importa es la mesa de seguimiento del pacto, que precisamente se reunió este mismo miércoles.

Así han valorado el encuentro Puig-Oltra a preguntas de los periodistas en Les Corts. Ambos acordaron volver a convocar la comisión interdepartamental contra el coronavirus que lleva sin reunirse desde el 23 de marzo, así como incluir a las consellerias de Educación y Políticas Inclusivas en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI).

Mata, también vicesecretario del PSPV, ha reconocido que "a veces las percepciones son diferentes" entre los tres socios aunque ve voluntad compartida de avanzar en la cogobernanza en la fluidez de la información. "En una pandemia se toman decisiones muy rápidas y a lo mejor la información debe ser más compartida y meditada", ha constatado.

Eso sí, ha hecho hincapié en que "nadie va a conseguir separar" al gobierno valenciano y en que están a favor de todo lo que sea mejorar la participación. "Estamos casados", ha aseverado, y ha bromeado que la reunión de Puig y Oltra "era cosa de dos y no se sabe hasta dónde llegó el poliamor".

A su juicio, que se vean los número uno y dos del Consell es algo normal y no tiene nada de sorprendente, por lo que ha confiado en que ambos apuestan por mecanismos de mayor fluidez. También ha destacado que la comisión de seguimiento del Botànic volverá a reunirse en marzo para abordar cuestiones como "el tema territorial tras algunos problemas en ayuntamientos".

El socialista no ha querido entrar en otra de las propuestas de Compromís, la de que el presupuesto de la Generalitat pase por la mesa de partidos, recordando que "es un mecanismo complejo para el que Botànic tiene reuniones previas donde planificarlo y objetivarlo". "En el último nos reunimos y los ejes fundamentales están", ha garantizado.

De Compromís, Ferri ha asegurado que lo que hay entre Puig y Oltra son discrepancias y no una guerra, al pasar "de una cogobernanza más clara a una más unilateral". "Una vez más, el Botànic demuestra que hablando se arreglan los problemas"; ha defendido porque "no se entendería que consellerias tan importantes como Educación e Igualdad no estuvieran en el CECOPI", ambas dirigidas por cargos de Compromís y la segunda por la propia Oltra.

Ha confiado, a partir de ahí, en que mejore la colaboración entre los socios con nuevas reuniones del pacto en el primer trimestre, aun reconociendo que los acuerdos llegan "tarde". Sí ve espacio para mejorar otras cuestiones y para seguir manteniendo "un diálogo fluido y continuo".

Sobre el presupuesto, el síndic de la coalición ha asegurado que vio apoyo por parte de UP y "un poco más de reticencias" de los socialistas para que pase por la mesa antes del visto bueno de Hacienda, aunque cree que "no acabaron de entender la propuesta" y que la acabarán apoyando. "Tenemos que tener una única visión como gobierno y dar visibilidad a lo que se pacta en todas las consellerias", ha reivindicado en lugar de una negociación "radial".

Y de Unides Podem, Davó ha coincidido en que es positivo que se reúnan Puig y Oltra porque "cuanto más diálogo más consenso habrá", aunque "es cierto que en este momento no hace falta tanto exhibicionismo público". Tanto en la forma como en el fondo, ha defendido, es bueno que se sienten un presidente y una vicepresidenta, "pero lo que acaba consolidando las políticas es la mesa donde estamos todos".

La síndica 'morada' ha resaltado así que salieron con buenas sensaciones de la comisión y ha pedido que se reúna más asiduamente ante la crisis, la reconstrucción y la necesidad de captar fondos de la UE, para seguir "perfilando la hija de ruta del Botànic".