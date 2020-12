Blackpink ofrecerá su primer concierto 'online' el 27 de diciembre a través de YouTube

La banda surcoreana Blackpink ofrecerá su primer concierto en línea el próximo 27 de diciembre en colaboración la plataforma YouTube, según ha informado su agencia de representación, YG Entertainment.

El recital, llamado Blackpink: The Show, será la primera actuación del conjunto femenino en diez meses, ya que sus cuatro integrantes no se suben a un escenario desde que cerraron su exitosa gira mundial In your area el pasado 22 de febrero en la ciudad japonesa de Fukuoka.

El grupo formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa ofrecerá una rueda de prensa el 4 de diciembre a través de YouTube para brindar más detalles sobre el concierto, que arrancará a las 14:00 horas local surcoreana (6:00 horas en la península Ibérica) del 27 de diciembre.

Blackpink se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de la música surcoreana del momento y el pasado 2 de octubre lanzó su primer disco de estudio, titulado The album, con el que se ha convertido en el primer conjunto femenino de K-Pop en superar el millón de unidades vendidas.

A mediados de octubre también vio estrenado en Netflix un documental sobre la trayectoria del grupo titulado Blackpink: Light up the sky. Además, es una de las bandas más seguidas en YouTube, con 53,9 millones de seguidores en su canal. Sus vídeos musicales suman más de 3.000 millones de visionados, con su éxito de 2018 Ddu-du Ddu-du superando los 1.400 visionados.