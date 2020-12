El Ayuntamiento rechaza paralizar la creación del Eje Ciclista Este-Oeste de Logroño

En defensa de la moción, el concejal del PP Pablo Santaolalla ha apuntado que "los vecinos y comerciantes de la zona no están en contra del carril bici, incluso tienen un proyecto mejor, sino de la imposición de su proyecto, que parece que deciden entre el alcalde, el concejal Jaime Caballero y una empresa de Madrid".

Ha argumentado que, en la tramitación del proyecto, "añadiendo pintura y bolardos, el presupuesto se ha multiplicado por cuatro, hasta 400.000 euros", por lo que ha considerado que "sería ya momento para que den las explicaciones oportunas", además de lamentar que "están boicoteando el proceso participativo" en torno al proyecto.

Igualmente, el portavoz del PP Conrado Escobar ha insistido en "la idea de consenso", y ha criticado que "les importa poco la opinión de comerciantes, de vecinos, hasta del COAR, solo hablan entre ustedes, les cuesta escuchar, no aceptan al que opina diferente".

"Lo que hay de fondo no es un carril bici, sino una forma de hacer política", ha señalado, y ha puesto como ejemplos el cambio de nombre de la plaza de la Fuente de Murrieta, el semáforo de Los Lirios, y ahora enfilan Duquesa de la Victoria, Muro de la Mata y Avenida de Portugal, solo para imponer un trazado que tiene una alternativa que no están dispuestos a escuchar", ha asegurado.

Por parte de Cs, la edil Rocío Fernández ha planteado una enmienda de adición a la moción para "poner en marcha un proceso participativo y que se pueda participar en el diseño del carril bici, con una solución consensuada". "No vale imponer estos proyectos que se hacen en un despacho, hay que contar con la ciudad, y la ciudad son sus ciudadanos. Contando con todos, se obtendría mejor resultado", ha dicho.

En el turno en contra, Rubén Antoñanzas, del PR+, ha reconocido que, en la zona, "hay una parte de población que está a favor y otra en contra" del proyecto, pero ha lamentado que "ustedes -al PP- están haciendo una oposición de unirse donde haya ruido, donde haya gente en contra de los planteamientos de este Gobierno para unirse, y eso hace que entren en incoherencias".

Por parte de UP, el edil José Manuel Zúñiga ha mostrado su voto en contra, porque "es mentira" que no se esté contando con la participación ciudadana ya que "se ha presentado a comerciante y vecinos de la zona". Además, ha criticado la posición 'popular' porque "no se trata de trasladar el tráfico a otra calle, sino de reducir el tráfico en la ciudad".

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha lamentado la "incoherencia" en movilidad del PP, al tiempo que ha dicho que "la moción llega tarde, porque el proyecto fue anunciado en enero, se les enseñó el proyecto en marzo", a lo que han seguido más trámites en estos meses "y no han planteado nunca ninguna objeción".

"Y su propuesta ahora es paralizar una actuación que es de lo más demandado siempre en los Presupuestos Participativos, paralizar una actuación de movilidad sostenible, paralizar cualquier acción que ponga en marcha este Gobierno. Ahora que vamos a tener un itinerario ciclista de verdad, se oponen a ello", ha criticado.

Ha defendido "conversaciones" con vecinos y comerciantes para actuaciones "como las que se están llevando a cabo ahora mismo en Gonzalo de Berceo" y ha puntualizado que, en el caso de Duquesa de la Victoria, "solo una pequeña parte está destinada a bicis y VMP, con la mayoría para uso peatonal, reduciendo la velocidad", con una serie de actuaciones que "apoyan desde la DGT", ha subrayado.

A ello ha sumado que "en la zona, muchos vecinos tienen plaza de aparcamiento", por lo que no supondría problema la supresión de estacionamientos en la calle; al tiempo que ha defendido el contraflujo ciclista respecto al tráfico. Mientras, ha afeado que el PP "no ha hecho ni una sola propuesta alternativa", y ha reseñado el "permanente contacto" con vecinos y comerciantes de la zona.

El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, ha intervenido en el debate para señalar que "es un debate esencial" en este mandato. Ha subrayado que la moción pide "que se paralice el eje ciclista hasta analizar las alternativas, como si no se hubiera hecho un riguroso examen, y se elija la solución más eficiente, anda que no es la más eficiente".

"Hay veces que hay que elegir, no se puede actuar siempre a gusto de todos. El PSOE se presentó con un programa en el que abordaba la movilidad sostenible y la promoción del uso de la bici. Hay comerciantes y vecinos preocupados, pero hay que elegir, y nosotros hemos elegido una movilidad sostenible, que puede no contentar a todos", ha afirmado.

Y "cuando se ha intentado contentar a todos, nos encontramos con aberraciones como carriles bici que acaban contra muros, o que quitan el espacio al peatón, o con giros de 90 grados, son intentos de contentar a todos sin contentar a nadie". Por eso, ha defendido que "vamos a hacer ejes este-oeste y norte-sur ciclables, que se puedan utilizar, la elección está hecha".

"Bastante lleva Logroño parado. Hemos hecho un ejercicio muy intenso, y hay que elegir. No contentamos a todos, y hay que hacer un gran ejercicio de pedagogía. Piden paralizar, pero no estamos en tiempo de paralizar nada, sino en tiempo de actuar con rapidez y eficacia", ha concluido el primer edil logroñés.

TAXIS.

También el pleno ha rechazado una propuesta del PP para establecer "una o varias 'licencias cero' de taxis en la ciudad de Logroño". En defensa de la moción, la concejala del PP Patricia Lapeña ha señalado que "los taxistas de Logroño, pese a las duras condiciones, en quiebra y sin ayudas, han seguido volante en mano, dando servicio, por lo que ha reseñado su carácter "de servicio público" y ha apuntado que varios ayuntamientos ya cuentan con la 'licencia cero'.

Los Grupos del equipo de Gobierno ha presentado una enmienda a la moción, defendida por la edil socialista Eva Loza, quien, pese a apuntar "cierta reticencia que he comprobado entre el sector por su control", ha entendido la petición como "algo lógico" y ha apuntado que, para ponerla en marcha, es necesario "un marco jurídico" específico, que el PP no ha aceptado. En este tema, Jaime Caballero ha afirmado que "partimos de cero" y "estamos trabajando con el sector".

En el turno en contra, Rubén Antoñanzas ha mostrado "coincidencia" con el diagnóstico sobre la situación del sector, "unos héroes anónimos que cumplen un servicio público", y ha señalado que "me parece una idea fantástica", aunque ha lamentado que el PP "renuncia a pelear por el sector al no aceptar la enmienda socialista", si bien ha dicho que "desde el PR+ vamos a seguir adelante con ello".

La edil de UP Amaia Castro ha mostrado su "sorpresa" con el PP "porque hablamos, y estuvimos de acuerdo con la moción, y ustedes lo estuvieron en que había que regular el asunto, hemos consensuado el texto y ayer, a las ocho de la tarde, nos dicen que no la van a votar". "Son como la marea, que vienen y van para no molestar. Consensuamos y ahora esto, son muy poco de fiar", ha afeado a los 'populares'.

Desde Ciudadanos, la concejala Marisa Bermejo ha mostrado el apoyo a la moción por ser "una propuesta oportuna, que responde a la demanda de un colectivo que es uno de los más afectados por la crisis de la pandemia, sin dejar además de lado que ofrecen un servicio público y esencial", por lo que ha pedido "flexibilidad" al Gobierno local para solucionar la situación.