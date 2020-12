El príncipe Harry revela el motivo que le llevó a luchar contra el cambio climático

Que el príncipe Harry, de un tiempo a esta parte, está más involucrado en problemáticas del mundo moderno es algo que pocos pueden dudar. Su vena más filantrópica le ha hecho, junto a Meghan Markle, luchar por ciertas causas que, normalmente, no atañen a los miembros de las familias reales, sean de la casa que sean.

Y sin embargo, justo cuando la web de Archewell está cada vez más a punto, el hermano del príncipe Guillermo se involucra como ha demostrado esta semana al aparecer sorpresivamente durante el lanzamiento de la plataforma de streaming WaterBear Network, que tiene entre sus principales objetivos combatir el cambio climático.

Desde su casa en Montecito, en las colinas de California, el nieto de Isabel II, cuya madrina, Lady Celia, ha fallecido recientemente, quiso poner su granito de arena a favor de la conservación climática. Y para ello reveló el motivo que le ha llevado a centrarse en esta faceta.

Lo cierto es que si algo preocupa al príncipe Harry es el futuro de su hijo, el pequeño Archie, y de ahí que dediqué parte de su tiempo al medioambiente. "En el momento en que te conviertes en padre de verdad que todo cambia porque entonces te das cuenta: '¿qué necesidad hay de traer a una nueva persona a este mundo si cuando tenga tu edad todo estará en llamas?", explicó.

"No podemos robarles el futuro. Realmente no podemos. Ese es el trabajo por el que estamos hoy aquí. Siempre he creído que, con suerte, podemos dejar el mundo en una situación mejor que cuando lo encontramos", ha explicado el hijo del príncipe Carlos y Lady Di.

Así que es su hijo, que en mayo cumplirá dos años, el principal porqué de su ayuda a WaterBear Network, una plataforma que no cesará de mostrar películas de gran carga social -que pretenderán concienciar sobre esta problemática- gracias a un acuerdo con más de 80 organizaciones benéficas.

"Llevo haciendo películas de historia natural durante toda mi vida profesional y de lo que me di cuenta es de que el arduo trabajo realizado este tema por las organizaciones ambientales no es demasiado reconocido, afirmó la productora de cine de WaterBear, Ellen Windemuth, a la revista Vogue. Al proyecto, además del duque de Sussex, también se ha unido la actriz de Juego de Tronos Maisie Williams, el directo Jack Harries y la modelo Lily Cole.