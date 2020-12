Ciudadanos cree que la situación exigía unos presupuestos "extraordinarios" y anuncia enmienda a la totalidad

Baena ha intervenido hoy en el Parlamento de La Rioja para replicar a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, quien ha comparecido, a petición del Partido Popular, para dar cuenta de su gestión al frente a de la pandemia por la COVID-19.

En su intervención, Baena ha anunciado una enmienda a la totalidad de los presupuestos. "La presentamos muy a nuestro pesar porque ha sido la presidenta Andreu la que no ha querido sentarse con nosotros, ni dialogar, ni hacer ningún esfuerzo por acercar posturas".

Ha creído que "Andreu es la responsable de estar sola, sola con sus socias, sola con sus sectarismos y solo porque ni siquiera tiene el consenso de su propio partido. No escucha a nadie, no quiere dialogar con el resto de partidos y no hace ningún esfuerzo por acercar posturas".

Durante su discurso el portavoz ha relatado las innumerables veces que la formación liberal ha estado trabajando desde la oposición con un firme ánimo constructivo. "Hemos sido responsables pese al propio Gobierno, más leales en ocasiones que los grupos que sustentan al propio Gobierno y hemos remado a favor de la solución en todo momento", ha resaltado Baena.

Para el líder de la formación naranja "eran necesarios unos presupuestos de recuperación, enfocados en salvar vidas y empleos. Son momentos de intentar sumar y de grandes consensos. Andreu no quiere centrarse, no quiere aglutinar voluntades, no quiere liderar a la sociedad riojana en una salida adecuada de la crisis".

Desde Ciudadanos se ha insistido en que se ha hurtado el debate de dos plenos ordinarios (al suspenderse para celebrar la comparecencia de la presidenta y tramitarse los presupuestos).

"Es muy triste para mí que usted esté llegando a esto, señora Andreu, pero es usted quien lo ha querido", ha apuntado Baena quien ha recordado que "nunca más podrá decir que no tenía otra opción, porque sí que la ha tenido y la ha despreciado".

"Nosotros vamos a seguir trabajando por los riojanos y proponiendo medidas a todos los miembros del Gobierno que sí se esfuerzan en escucharnos. La prioridad no puede ser otra que doblegar al virus y ayudar a nuestros conciudadanos", ha finalizado Baena.