El personal sanitario y sociosanitario recibe la Medalla de Oro de Navarra y apela a la responsabilidad individual

Los galardonados han agradecido "enormemente" el reconocimiento y la valoración de "la dedicación, el esfuerzo, el riesgo asumido y la atención realizadas" durante la pandemia. Además, Carlos Ibero ha apelado "a la responsabilidad individual de no ponerse en situación de contagiar". "Queremos concienciar de que de la conducta de cada uno depende el destino de los demás", ha dicho el facultativo.

Este reconocimiento, máxima distinción de la Comunidad foral, ha sido entregado por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en un acto con motivo del Día de Navarra en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, con presencia de las principales autoridades de la Comunidad foral, aunque con un aforo reducido y cambios en la organización respecto a años anteriores debido a la pandemia.

Amaya Iriarte pertenece al personal de la residencia 'Virgen de Jerusalén' de Artajona, uno de los centros que más sufrió durante la primera ola del Covid-19 y que se destacó por su respuesta ante la crisis. Por su parte, Ana Ariztegi es jefa del Servicio de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria en Atención Primaria. Carlos Ibero Esparza es facultativo especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del CHN, y médico coordinador de la atención a las plantas Covid-19 en el Complejo.

En el decreto de concesión de este reconocimiento, el Gobierno de Navarra destaca que durante la pandemia "el personal sanitario y sociosanitario ha personificado como nadie la lucha contra la enfermedad". "La atención abnegada en la primera fila de la atención a pacientes, la actitud frente al riesgo de padecer ellas y ellos mismos la enfermedad o contagiarla a su entorno, la dedicación y el esfuerzo demostrados en condiciones muy adversas que todavía persisten y porque su trabajo habitual es el garante de la salud de toda nuestra comunidad", expone.

Tras la entrega de la Medalla, Carlos Ibero ha agradecido "enormemente este reconocimiento". "Valoramos la condecoración, pero sobre todo la consideración de la actitud, la dedicación, el esfuerzo, el riesgo asumido y la atención realizadas. Un reconocimiento que es a todo los profesionales que desde su ámbito de influencia procuran de forma anónima la mejor atención posible", ha dicho.

Carlos Ibero ha destacado que la actividad de estos profesionales, sea por Covid o no, "no ha terminado" y ha apelado "a la responsabilidad individual de no ponerse en situación de contagiar". "Queremos concienciar de que de la conducta de cada uno depende el destino de los demás", ha dicho.

También ha apelado a la responsabilidad colectiva". "El personal sanitario agradece enormemente que se valore su trabajo, pero no hay mayor agradecimiento que su trabajo tenga valor, para ello animamos a seguir en la línea de proveer que dispongamos del tiempo y de los medios necesarios para procurar mejora la salud y la calidad de vida en Navarra".

(Habrá ampliación)