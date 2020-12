Todo lo que Anya Taylor-Joy lució en 'Gambito de Dama' va a ser tendencia en 2021 y estas son sus claves

Emily en París se presentó como una de las grandes apuestas seriéfilas en cuanto a moda se refiere, sin embargo, le ha salido una gran competidora en su misma casa: Gambito de dama.

La miniserie cuenta la vida (ficticia) de Beth Harmon, una talentosa jugadora de ajedrez de los años 60 que rompe el gran techo de cristal de la sociedad machista de la época y acaba haciendo historia en el mundo del ajedrez.

Basada en la novela homónima de Walter Trenvis escrita en 1983, la ficción no solo sorprende por su trama, también por el increíble vestuario de la estilista Gabriele Binder que ha sabido llevarnos a la perfección a la moda de los 60 en Estados Unidos.

El gran éxito que ha tenido en este sentido, ha hecho que Netflix inaugure una exposición virtual en el Museo de Brooklyn para que los amantes de la serie puedan apreciar al detalle los estilismos de la protagonista. Esta muestra, llamada The Queen and The Crown, también recoge otros de los estilismos de la princesa Diana de Gales en la serie de The Crown, que también ha suscitado grandes halagos en cuanto a moda se refiere.

Gabriele Binder fue la encargada de llevar el vestuario en 'Gambito de dama'. NETFLIX

Sus conjuntos han enamorado tanto que la demanda de prendas que luce Anya en la serie casi se ha doblado. Según el portal Lyst, las búsquedas en internet de ropa con estampado de cuadros ha subido un 43% desde que se estrenó la serie.

Pero, ¿cómo puede una serie sobre el ajedrez convertirse en el nuevo referente de moda e inspirar tendencias? Ante esta pregunta podemos encontrar dos respuestas.

La primera es la increíble historia de Beth, una mujer estadounidense de los años 60 que vive en un ambiente de completa represión hacia la mujer, donde el machismo las dejaba relegadas a ser amas de casa y complacer a sus maridos. En este ambiente, nuestra protagonista se revela ante los papeles que estaban establecidos para su género y se sumerge en un mundo de hombres, rompiendo el techo de cristal y demostrando que una mujer puede ser tan inteligente como ellos.

Anya Taylor-Joy en el papel de Beth Harmon en 'Gambito de Dama'. NETFLIX

La segunda respuesta la sacamos de la evolución del personaje durante los 7 capítulos de la miniserie. Al principio vemos a una Beth con un vestuario bastante simple y anodino, sin embargo, a medida que avanza la temporada y se convierte en una estrella del ajedrez derrotando a todos sus oponentes masculinos, nuestra protagonista comienza a desarrollar cierta sensibilidad por la moda, creando looks de lo más elegantes, distinguidos y chics.

Desde los abrigos estructurados de cuadros (cuyas ventas han aumentado un 21%) hasta los vestidos minimalistas, zapatos planos increíblemente elegantes o los cuellos bobos que actualmente están en plena tendencia, esta serie se ha convertido en todo un referente de estilo.

Beth Harmon se ha convertido en todo un icono de estilo. NETFLIX

Durante en transcurso dela miniserie, esta jugadora profesional de ajedrez nos ha dejado una serie de lecciones de estilo que ya muchas mujeres han comenzado a poner en práctica, y sin duda van a ser grandes tendencias del 2021.

Pelirrojo veneciano

Vale, esto no es algo de moda, pero el pelo de la protagonista también ha sido ampliamente comentado e imitado. Se trata de uno de los colores más bonitos e intensos si uno de nuestros objetivos es ir a por todo en la vida, aportando mucha fuerza y sofisticación.

Aunque es más difícil de mantener que un rubio o un castaño, es perfecto para aquellas mujeres que saben lo que quieren y hacen lo que sea para conseguirlo (que en este caso es usar champús para pelo teñido y una mascarilla de color para mantenerlo). Otra de las cosas que tiene es que solo es apto para las más atrevidas, ya que con él seremos el centro de todas las miradas y nuestra melena será muy envidiada.

El pelirrojo veneciano es una de las grandes apuestas para el 2021. NETFLIX

Combo jersey de punto y 'leggings'

Durante este año hemos comprobado que la ropa cómoda no tiene que estar reñida con vestir bien y ser chic. Por eso, varios de los looks que lleva la protagonista son una excelente opción, como los jerséis de punto (ya sean gruesos o finos) y los leggingso pantalones chinos tipo legging.

Un jersey de punto y unos leggings son perfectos para estar cómoda y elegante. NETFLIX

Jerséis de cuello vuelto

No hay nada que farorezca más que un jersey de cuello vuelto ajustado. Este tipo de prendas favorecen mucho a la figura y además quedan muy elegantes. ¿Un acierto seguro? combinar uno de estos jerséis en negro con unos pantalones de pata de gallo. Podemos completar el look afrancesado con uno de manga tres cuartos, que también utiliza bastante la protagonista.

Los jerséis ajustados de cuello vuelto estilizan mucho la figura. NETFLIX

Superposición de prendas

Ya lo vimos con Emily en París cuando Camile nos enamoró con su pichy de cuadros y la blusa abullonada. Ahora Beth nos deja claro que este tipo de conjuntos van a ser de los más deseados este próximo año.

Desde camisas y blusas a jerséis, combinar estas prendas con un vestido y unas botas o zapatos masculinos es todo un acierto.

Los conjuntos de camisa y vestido quedan muy vintage y elegantes. NETFLIX

Abrigos estructurados

Aunque los plumíferos y las cazadoras de aviador están en plena tendencia, el abrigo estructurado es un clásico que nunca muere. Más allá del negro, la protagonista nos los presenta en varios colores, como el blanco, el azul clarito, a cuadros en rosa... tenemos infinidad para elegir. Si además seguimos el consejo de Beth y combinamos los accesorios, tendremos un look de 10.