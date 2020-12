Silvia Salas, amiga de Rafael Amargo: "Rafa es un enfermo, no es la cabeza pensante de una banda criminal"

Este martes, saltaba por los aires la noticia de que el bailarín Rafael Amargo había sido detenido acusado de un delito de tráfico de estupefacientes. La nueva dejaba desolados a sus padres, a sus hijos y sus amigos más allegados, en definitiva, un gran mazazo para la familia Amargo.

Los principales diarios y programas de televisión de toda España se hicieron eco de la noticia, convirtiendo la detención en un gran caso mediático. Este jueves, Cándido Conde-Pumpido, abogado del acusado, y Silvia Salas, íntima amiga del artista, han pedido en el programa de Espejo público que se respete la presunción de inocencia de Amargo y han denunciado el tratamiento que los medios de comunicación han hecho del suceso.

El letrado ha explicado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que esto ha complicado la comunicación con su cliente. El abogado asegura que aún no ha podido acceder al atestado y que los medios de comunicación han conseguido más información por parte de las autoridades que él mismo. Asimismo, Conde-Pumpido ha detallado que la cantidad de drogas encontrada en el domicilio del bailarín es para consumo propio y espera su pronta puesta en libertad.

Rafael Amargo, un problema con las drogas

Tras el testimonio del licenciado, ha llevado el turno de Silvia Salas, amiga del artista, quien se ha mostrado muy molesta con los medios de comunicación. Asimismo, la entrevistada ha explicado que su familia y amigos tienen conocimiento de los hábitos de consumo del detenido, pero que "pondría las manos en el fuego" porque Rafael Amargo no pertenece a ningún grupo criminal.

"No sabéis el daño que estáis haciendo a unos padres, a unos hijos, a todos los que lo quieren", ha denunciado la entrevistada haciendo referencia al tratamiento mediático. "El daño se lo está haciendo a sí mismo", ha respondido Susanna Griso. La íntima de Amargo ha mantenido que los medios están dando informaciones falsas y ha defendido que el artista tiene un problema con las drogas.

"Lo que no se puede hacer es tratar a unos de drogadictos y a otros de enfermos. Rafa es un enfermo, no es la cabeza pensante de una banda criminal", ha comentado Salas. El psiquiatra, José Carlos Fuentes, que estaba en plató, ha apoyado el discurso de la invitada y ha añadido que no es beneficioso para el detenido que los medios de comunicación disfruten de más información que la propia familia.

El entorno del bailarín denuncia la posición de los medios

Nacho Abad ha defendido la trasparencia del poder judicial, algo que ha provocado el enfado de Salas. "Le estáis machacando y así tenéis protagonismo a costa de una persona que lo esta pasando fatal", ha arremetido la entrevistada. El periodista ha negado que su programa tenga ese interés y ha verbalizado que su equipo siempre ha mantenido la presunción de inocencia del detenido.

El plató de EP ha terminado por incendiarse con la entrada en directo Christina Rapado, ex amiga del bailarín, quien ha protagonizado un tenso encuentro con Silvia Salas. "Lo he visto muchas veces jugar con fuego y cuando juegas con fuego te quemas", ha añadido la cantante. Salas ha arremetido contra la invitada y ha defendido que siempre ha buscado aprovecharse del coreógrafo andaluz.

Puesto a disposición judicial

El momento más crudo de la entrevista ha sido cuando el magazine matutino ha emitido en directo la imagen de Rafael Amargo entrado en un coche patrulla para dirigirse a testificar en los juzgados de Plaza Castilla. Su íntima amiga se ha derrumbado al visualizar la escena y la presentadora ha tenido que cortar la entrevista.