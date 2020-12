Los jueces sostiene que los nuevos tratamientos de hepatitis C se "pospusieron y no denegaron" y archiva la causa

20M EP

NOTICIA

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha archivado la causa en la que estaban investigados los entonces director de Asistencia Sanitaria y la subdirectora de Farmacia del Sergas por entender que "no hubo prevaricación" en su actuación al respecto del suministro de los nuevos tratamientos para pacientes de hepatitis C. Así, sostiene que "se pospusieron y no denegaron" y mantiene que carecen de indicios para vincular que eliminar la demora en el suministro de estos fármacos hubiese tenido efecto en los pacientes.