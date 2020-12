AMP.- Ferida amb policontusions una dona després de la solsida d'un balcó a València

El succés s'ha registrat poc abans de les 8.00 hores. Segons han informat fonts de la Policia Nacional a Europa Press, la dona ha tret el cap a un balcó del tercer pis, que ha caigut al segon per circumstàncies que s'estan investigant.

Com a conseqüència de la solsida, la dona es trobava adolorida, especialment, en les cames. El CICU, després de rebre l'avís, ha desplaçat fins al lloc dels fets a una unitat de Suport Vital Bàsic i una altra del SAMU.

Els servicis mèdics han assistit la dona per policontusions. Després de la primera assistència, la ferida ha sigut traslladada a l'Hospital General Universitari de València en l'ambulància de suport vital avançat.

En el lloc es troben treballant els bombers, mentre que els agents de la Policia Nacional han alertat els veïns de l'immoble de la possible perillositat dels balcons, que estan sent revisats per a comprovar el seu estat i evitar nous incidents.