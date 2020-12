Las personas mayores que viven en residencias podrán volver a ser visitadas

Andreu ha rendido hoy cuentas en el Parlamento de La Rioja para trasladar información sobre las medidas tomadas frente a la pandemia, de las que ha dicho ser "consciente de que no son inocuas para nuestra economía y sociedad".

En su intervención ha anunciado dos nuevos protocolos: uno para que se pueda visitar a los mayores que viven en residencias y otro para que los menores tutelados puedan pernoctar con sus familiares.

Andreu ha reconocido el "coste emocional y económico" que la COVID-19 está generando en los centros de mayores. Ha recordado, también, que "el Ejecutivo regional ha asumido "de forma excepcional y temporal la realización de las pruebas diagnósticas a los trabajadores" pero dejando claro que "esta es una obligación de los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa".

Ha dicho que la situación epidemiológica y la evolución del virus en las residencias de personas mayores han permitido al Gobierno de La Rioja elaborar este nuevo protocolo, siendo consciente del coste emocional que el blindaje de las residencias está generando.

El Gobierno riojano ha ampliado en nota de prensa que sólo se podrán realizar visitas en aquellos centros en los que no haya ningún residente positivo, ni ningún residente en situación de aislamiento.

En caso de que se produzca un brote de infección por COVID-19, se suspenderán todas las visitas, incluso las que ya estén concertadas con la dirección del centro.

Las visitas tendrán una duración de treinta minutos y únicamente podrá participar un familiar. Asimismo, los visitantes no deberán tener síntomas compatibles con la COVID-19, y deberán adoptar todas las medidas de protección habituales.

Se realizarán preferiblemente en el exterior del centro y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. En caso de que la visita se realice en el interior, deberá hacerse en una sala amplia con acceso desde el exterior y ventilada frecuentemente.

En cuanto a los menores tutelados, el Gobierno de La Rioja suspendió las salidas con pernocta el pasado mes de septiembre debido a la situación epidemiológica de entonces. La escasa incidencia del virus en este colectivo ha llevado al Ejecutivo regional flexibilizar esta medida.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

Andreu ha advertido de que "muchas medidas restrictivas van a seguir siendo necesarias, incluso tras la producción y distribución de las vacunas". Y ha añadido: "No me va a temblar la mano a la hora de que se propongan sanciones".

La jefa del Ejecutivo también ha anunciado que La Rioja, por fin, recibirá 127,02 millones de euros, frente a los 112 previstos, dentro del Plan de Rescate y gracias, ha dicho, a la negociación del Gobierno riojano con el Estado.

"Somos conscientes de que la sociedad riojana empieza a estar profundamente cansada, llevamos demasiado tiempo desde que no podemos hacer vida normal, no podemos socializar y consumir, pero no nos podemos rendir ahora, queda poco como para permitirnos bajar ahora la guardia", ha dicho la presidenta.

Andreu ha pedido "responsabilidad". "No podemos pensar que la tasa de incidencia sea buena, y por eso hay que mantener la presión, no basta con bajar la curva porque sigue en niveles preocupantes", ha dicho.

La presión asistencial, ha señalado, "sigue siendo elevada". Ahora, ha añadido, vienen fechas importantes que "exigen que seamos siendo responsables si no queremos empezar el año lamentando una involución".

Ha sido consciente del esfuerzo: "Sabemos que la Navidad ronda en la cabeza de todos, pero no podemos precipitarnos", ha dicho al tiempo que ha resaltado que la preocupación no pude ser cuantas personas nos sentamos en esta Navidad, sino las que estaremos al siguiente.

En este sentido, ha constatado que más de quinientas personas van a faltar este año a causa de la COVID-19. "Pido responsabilidad a la población", ha dicho. También, ha pedido a los diputados evitar utilizar tribunas publicas para poner en duda las medidas.

Ha creído que todos nos deberíamos alegrar por el nivel de contagios en los colegios, señalando el "éxito" de un protocolo que está "garantizando" la educación presencial. Y ha resaltado que todos los contagios se han producido fuera de las aulas.

Ha recriminado que la oposición definiese el plan de contigencia de "caos". "Menos mal que no se dedican al arte adivinatorio porque ustedes metieron la pata acusando a toda la comunidad educativa y a este gobierno de desastre", ha señalado.

En este apartado, se ha referido al Colegio Marques de Vallejo de Logroño que, "lejos de cerrarse por la LOMLOE, se le dotará de dos aulas nuevas y eso permitirá cubrir las necesidades de escolarización" por lo que les ha pedido a los diputados del PP que se lean la ley.

ENCUENTROS SOCIALES

Ha insistido en que "nuestra forma de socializar y consumir, esta vez, juega en nuestra contra", añadiendo que "la experiencia rebela que los encuentros familiares y sociales son" factores de riesgo.

"Seguimos en todo momento las indicaciones de los epidemiólogos; para contener el virus hacemos lo que tenemos que hacer en el momento en el que lo tenemos que hacer", ha afirmado.

La presidenta ha querido mencionar el trabajo de las personas que se quedan en casa cuidando a un menor cuando en la clase hay algún positivo; o de aquellas que ayudan a las personas mayores. "Estas personas que, por roles de género, son en un mayoría mujeres", ha indicado mientras los diputados les dedicaban un aplauso.

Ese trabajo, ha recordado, se ha reconocido con cotizaciones y derechos laborales aprobando ayer mismo, por valor de 800.00 euros, un programa de ayudas a la conciliación.

En cuanto a los Presupuestos Generales de La Rioja, ha criticado que PP y Ciudadanos lo tengan "en cuarentena". Ha advertido de que, de no estar aprobados para entrar en vigor el 1 de enero, se impedirán los aumentos de las ayudas a las PYMES y autónomos. "No tener nuevos presupuestos impedirán nuevos programas de intervención social", ha dicho.