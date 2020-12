Lara Álvarez deja caer que vuelve a estar soltera y manda un mensaje envenenado a sus exparejas

Daba la sensación de que después del varapalo amoroso que fue su relación con Andrés Velencoso, la llegada durante la temporada veraniega del artista plástico de Jerez de la Frontera Adrián Torres a su corazón era algo más definitivo. Pero a tenor de sus últimas palabras, Lara Álvarez no solo vuelve a estar soltera sino que les ha dedicado unas palabras con mucha segunda intención a todos sus exnovios.

A sus 34 años, la presentadora asturiana ha vuelto a la casilla de salida, solo que ahora con muchísima más experiencia y sin la intención de volver a cometer algunos errores que le han llevado a cortar ciertas relaciones, tal y como ella misma ha dejado entrever en una entrevista que le han realizado en la revista Lecturas.

Antes de Torres, un amor que no ha superado el cambio de estación, y de Velencoso, que fue una relación que acabó por romperse en primavera, el currículum amoroso de la colaboradora de La casa fuerte o Supervivientes era toda una ristra de nombres famosos: Dani Martínez, Sergio Ramos, Ángel Martín, Adrián Lastra, Fernando Alonso o Dani Martín, entre otros menos conocidos como Román Mosteiro, Daniel Miralles o Edu Blanco.

Pero Álvarez ya se ha cansado y no piensa volver a involucrarse si no hay un proyecto en común con visos de futuro, porque en estos momentos se encuentra muy satisfecha con su vida, sobre todo en el plano laboral. "Conocer a alguien no siempre es fácil. Ya tengo una edad y unas rutinas, y cada vez es más difícil encajar", ha explicado.

Más tarde es cuando ha enviado -y quien quiera que recoja el guante- un mensaje envenenado. "Ahora quiero un amor inteligente", ha sentenciado Lara, que busca alguien que también comprenda que por su trabajo en ocasiones está obligada a pasar largas temporadas fuera (como en Honduras, donde suele pasar tres meses), motivo por el que ha cortado con Velencoso, Alonso, Mosteiro o Miralles.

"Sé que, por muy sola que esté, tengo en el mundo a mis padres y a mi hermano, y la palabra soledad no existe para mí. Cuantos más años cumplo, más consciente soy de la suerte que tengo por tener estos padres que la vida me ha dado", ha comentado finalmente, a lo que habría que añadir que es una auténtica amante de los perros.