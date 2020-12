Arnedo Shopping Factory pide desconfinar el polígono este puente para "salvar la Navidad" porque "estamos hundidos"

Iván Sáenz ha afirmado que "las pérdidas económicas que ya hemos sufrido son millonarias" y nos encontramos "en un tercer confinamiento" que es muy "perjudicial para nuestros comercios" situados en el polígono industrial de 'El Raposal'.

Además, ha lamentado la posición del Gobierno regional, con quienes han mantenido diferentes reuniones a lo largo de los pasados días y "aunque en un principio se planteó estudiar el desconfinamiento perimetral del polígono para que pudieran venir personas de otros municipios riojanos a comprar, finalmente no ha sido así y nos parece una tomadura de pelo".

El presidente de Arnedo Shopping Factory recuerda que este puente de la Constitución "son unas fechas muy importantes para intentar recuperar algo de lo que hemos perdido durante estos pasados meses a causa del coronavirus y fundamental para salvar las fechas de Navidad pero, finalmente, nos han dicho que no puede ser".

Entendemos -ha proseguido- "que la salud es lo primero pero debe ir acorde con la economía y lo cierto es que nuestro polígono está alejado del pueblo, que cumplimos con todas las medidas de seguridad y la situación epidemiológica de Arnedo va mejorando por momentos".

Además, ha recordado, "en el anterior confinamiento sí que pudimos abrir al resto de visitantes nuestros establecimientos pero ahora no ha sido posible. Solo queremos salvar un poco la campaña de Navidad porque nuestros ingresos han caído al cero por ciento. Yo tengo mi tienda cerrada y, como yo, muchos otros compañeros, y es incalculable el daño que están haciendo a la facturación de estos negocios que son parte de la riqueza de este pueblo".

Iván Sáenz recuerda a Europa Press que el pasado lunes mantuvo una reunión con la presidenta regional, Concha Andreu, "en la cual le pedimos que desconfinara el polígono porque nosotros vivimos, sobre todo, de las ventas de la gente de fuera y, por ejemplo, mucha gente de Logroño o de otros municipios nos llaman para ver si estamos abiertos o no".

En concreto, ha detallado el presidente, Arnedo Shopping Factory cuenta con una veintena de tiendas que pueden ocupar a 200 personas "200 personas -ha reiterado- que viven con sus familias, que son padres, madres, trabajadores... que necesitan facturar y llevar dinero a casa".

A su juicio, además, "es inconcebible que una persona pueda subir a Haro o a Calahorra a comprar desde Logroño, por ejemplo, pero no pueda venir a Arnedo" y, aunque como ha querido indicar, "me alegro mucho de que la hostelería haya podido reabrir, a nosotros, por el contrario, nos van a hundir porque la temporada está muerta". Tenemos nuestras tiendas llenas de productos pero sin gente y eso es algo muy triste".

Finalmente, Iván Sáenz ha pedido "que se reconsidere esta decisión porque para nosotros sería una gran noticia que nos dijeran que podríamos desconfinar el polígono para el puente, sino estamos perdidos".

Aún así, y sobre todo, ha insistido, "pedimos que no nos engañen" y, sobre todo, "que no nos pongan la miel en los labios diciendo que iban a estudiar desconfinar perimetralmente el polígono para luego no hacerlo porque muchos nos habíamos hecho muchas ilusiones".