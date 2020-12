Educació crea una guia perquè els docents elaboren continguts digitals accessibles per a tot l'alumnat

El titular d'eixe departament de la Generalitat, Vicent Marzà, ha comentat que "l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació forma part del dret universal que ha de garantir l'escola valenciana equitativa i inclusiva que estem construint, en el qual cap alumne ni cap alumna ha de tindre impediments per a utilitzar aquestes ferramentes educatives de treball".

El document ha sigut elaborat per la Direcció general d'Inclusió Educativa i orienta els equips docents en les múltiples possibilitats de transformació, interconnexió, representació i expressió que ofereixen les TIC perquè tot l'alumnat, tinga les característiques que tinga, puga accedir a elles.

D'aquesta forma, d'una banda, presenta una sèrie de consells per a l'elaboració de continguts digitals accessibles; i per l'altra, les opcions d'accessibilitat més comunes dels diferents sistemes operatius. "La combinació de tots dos -explica la directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés- pot millorar notablement l'experiència d'ús: per a una part de l'alumnat resulten imprescindibles, per a uns altres, major confortabilidad".

"El disseny de continguts digitals accessibles i la utilització de les opcions d'accessibilitat dels sistemes operatius poden contribuir al fet que les persones usuàries del 'programari' específic i/o productes de suport participen i aprenguen amb major autonomia", recalca Andrés en un comunicat.

ACCÉS LLIURE

La guia, que és d'accés lliure per a tota la comunitat educativa, es pot descarregar en l'apartat de publicacions del web d'Inclusió Educativa (