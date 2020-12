CEOE Valladolid alerta de que el sector vitivinícola se enfrenta a un final de año que amenaza su supervivencia

Es un sector económicamente dependientes de actividades afectadas de forma directa o indirecta por el COVID-19, por lo que la paralización de la actividad que provoca el confinamiento de la hostelería y las restricciones a la movilidad plantea un escenario muy complicado para el sector vitivinícola, del que no se espera una recuperación en el corto plazo.

Desde el sector, a través del presidente de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Vino de Valladolid, Carlos Villar, en declaraciones recogidas por Europa Press, se considera prioritario promover, desde la colaboración público-privada, campañas de promoción dirigidas a potenciar la idea de la seguridad en la vuelta al consumo en el canal y la imagen de calidad y salubridad de nuestros alimentos y vinos.

Asimismo, se reclaman medidas específicas dirigidas a sectores dependientes que, pese a no tener impuestas limitaciones directas a su actividad, ésta no puede realizarse plenamente mientras no se levanten las restricciones a la movilidad y comience a funcionar a pleno rendimiento el sector hostelero.