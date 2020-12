Miley Cyrus habla sobre su ruptura con Liam Hemsworth: "No me divierto con el drama o las peleas"

La cantante Miley Cyrus ha hablado sobre los motivos por los que se separó del actor Liam Hemsworth, con el que se casó en diciembre de 2018 y del que se separó ocho meses después.

Según dijo Cyrus el miércoles en un episodio de The Howard Stern Show, ambos se casaron después del trauma que supuso que su casa sufriera un incendio en noviembre de aquel año, por los incendios forestales que ocurrieron en Malibú.

"Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo", decía la cantante, algo que les llevó a formalizar su relación con un matrimonio que se rompió en agosto de 2009 y se formalizó en enero de este año.

A pesar de que el matrimonio se rompió, ella aseguró que le ama y "leo amaba mucho, mucho, mucho y todavía le amo, siempre lo haré".

Sin embargo, había "demasiados conflictos" en su matrimonio, por lo que al final, seguir juntos se hizo imposible. "Cuando llego a casa, quiero que alguien me abrace", dijo. "No me divierto con el drama o las peleas", adujo sobre los motivos de la ruptura.