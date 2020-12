Los beneficios de usar a diario un irrigador bucodental (y un modelo de Amazon rebajado para comprobarlos)

Entre nuestras rutinas diarias de higiene y belleza, hay una que no podemos dejar pasar y no hay pereza que sirva de excusa para no llevarla a cabo. Cepillar nuestros dientes (sin olvidarnos de la lengua) es fundamental para mantener una buena salud dental en la que consigamos librarnos del sarro, las caries y otras afecciones bucodentales que pueden hacérnoslo pasar muy mal en el dentista y, también, a nuestro bolsillo. Por ello, debemos cepillar nuestros dientes durante un mínimo de cuatro minutos al día e incidir especialmente en el cepillado de antes de ir a dormir. Si no tenemos en cuenta estos dos datos, estaremos cometiendo errores y jugando con nuestra salud bucodental.

Pero, además, el cepillado puede no ser suficiente para conseguir eliminar toda la suciedad interdental, por mucho que llevemos a cabo esta rutina con un modelo eléctrico. Hay áreas de nuestra boca que siguen pasando desapercibidas y que, con ello, acumulan una gran cantidad de bacterias. Por suerte, existe una solución efectiva para conseguir una limpieza exhaustiva: los irrigadores dentales. Estos dispositivos emplean presión de agua para conseguir llegar hasta las zonas más complicadas de la boca. Por ello, se convierte en el mejor complemento del cepillo de dientes si queremos lograr buenos resultados.

Para conseguir esta limpieza, además, no es necesario invertir mucho dinero, si damos con buenas ofertas como la que Amazon ha incluido hoy en su catálogo. El irrigador de la marca Nicwell está rebajado un 22% para que hoy puedas conseguirlo por menos de 27 euros. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta?

El irrigador de la marca Nicwell. Amazon

Tres motivos para hacerte con él

Cuatro modos de limpieza. Para asegurar que todos los usuarios pueden sacarle partido sin poner en riesgo dientes ni encías, este modelo de Nicwell destaca por poner a nuestro servicio cuatro modos distintos (normal, suave, pulsos y personalizado), entre los que varía la presión con la que sale expulsado el chorro de agua. ¿Cómo? A través de la elección de uno de los ocho niveles posibles.

Una batería todoterreno. Hasta 15 días puede durar la batería de este irrigador bucodental que, sin embargo, solo requiere de cuatro horas para conseguir una carga completa. Una ventaja que nos asegura que siempre estará listo para el siguiente uso.

Boquillas para toda la familia. Para amortizar su compra y los muchos beneficios que tiene para la salud de nuestra sonrisa, este 'gadget' incluye cuatro boquillas básicas para que, con el mismo mango, todos los miembros de la familia puedan usarlo. Además, también tiene un limpiador de lengua, uno de placa dental y otro periodontal.

