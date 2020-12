La Generalitat gestionarà de manera directa les ITV en 2023

La Generalitat manté la seua intenció que les ITV passen a ser de gestió pública una vegada concloga la concessió actual, vigent fins al 31 de desembre de 2022. Així ho va anunciar ahir el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, després de donar a conéixer l'estudi sobre la reversió de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), que conclou que, amb la gestió directa d'aquest servei, els guanys nets per a les arques de la Generalitat, una vegada pagades totes les despeses, seran de més de 39 milions d'euros anuals.

El document, de 1.500 pàgines i elaborat per la consultora Nuve Consulting, precisa que si es prorrogara la concessió actual, el guany seria de poc més de 7 milions a l'any i que, en cas de licitar una nova concessió, seria d'uns 19 milions. Per al conseller, aquestes xifres avalen el full de ruta del Govern del Botànic, que s'ha marcat com a objectiu la gestió pública de les ITV.

La seua intenció és “millorar la qualitat” amb un servei “més pròxim i eficient”, va dir. Climent també va detallar que la idea és crear una empresa pública, liderada per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), a la qual se subrogarà tot el personal de les ITV, el conveni col·lectiu de la qual caldrà negociar amb els sindicats. La nova societat mercantil estarà integrada única i exclusivament per capital públic i l’Ivace destinarà 60.000 euros per a la seua constitució.

El procés de reversió, que es durà a terme en tres fases, que abasten fins a 2026, preveu a més ampliar la xarxa d'estacions (actualment hi ha 27 fixes i 13 mòbils) perquè la ciutadania puga tindre una a menys de 30 minuts i s'estudiarà una revisió de les tarifes als usuaris a la baixa, tal com recomana l'estudi de Nuve Consulting.

En concret, l'informe de la consultora proposa l'ampliació de la xarxa d'ITV amb la construcció d'estacions en les localitats de Torrent, Chiva, Guardamar, La Vall d'Uixó, Sant Joan d'Alacant, Calp, Novelda, Guadassuar, Alcalà de Xivert i Benlloch.

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CC OO va celebrar la decisió del Consell de gestionar directament les ITV. Per al sindicat, no hauria d'haver-se licitat perquè al ser un servei obligatori és una font d'ingressos segura que durant aquests quasi 25 anys hauria d'haver revertit als pressupostos de la Generalitat.

També va destacar que la gestió pública podrà mantindre la condicions laborals dels treballadors. “Compartim plenament que la reversió es realitze a una empresa pública per la facilitat per a la subrogació del personal en les mateixes condicions de contractació”, va exposar.

En eixa línia, la Unió de Consumidors de la Comunitat va valorar positivament que el servei “vaja a ser prestat directament per l'administració”.

Les empreses d'ITV, en canvi, no aproven la decisió. El president de l'Associació d'Entitats Concessionàries (Aecova), Manuel Trigo, va lamentar que el Consell pose fi a “un sistema que funciona de manera eficient i eficaç” des de 1998. A més, va criticar que el conseller no haja tingut en compte a les concessionàries a l'hora d'anunciar aquesta decisió i va advertir que la reversió del servei va “en contra de la tendència general del mercat espanyol”.

Projecte pilot a Torrent

El Consell construirà a partir de l'any que ve una nova estació d'ITV a Torrent, que servirà com a “projecte pilot” del nou model que després s'implementarà en la resta d'estacions de la Comunitat. El model públic ja funciona a Aragó i Andalusia.